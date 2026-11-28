Zárate: Nucleoeléctrica se asoció con una empresa canadiense para ofrecer servicios nucleares al mundo

> Zárate: Nucleoeléctrica se asoció con una empresa canadiense para ofrecer servicios nucleares al mundo

Zárate

La empresa argentina selló una alianza con Candu Energy para ofrecer ingeniería, asistencia técnica y servicios especializados en proyectos nucleares de distintos países.

28 de noviembre de 2026 a las 11:04 a. m.

28 de noviembre de 2026 a las 11:04 a. m.

Nucleoeléctrica Argentina, ubicada en la ciudad de Zárate, avanzó en su estrategia de expansión internacional tras firmar un acuerdo marco de cooperación comercial con la canadiense Candu Energy Inc. El convenio permitirá ofrecer servicios especializados de ingeniería y asistencia técnica en proyectos nucleares del exterior, con el objetivo de convertir la experiencia argentina en nuevas oportunidades comerciales.

Un acuerdo para exportar servicios nucleares argentinos El convenio fue firmado en la sede central de Nucleoeléctrica por el presidente de la compañía, Juan Martín Campos, y Tim Freeman, vicepresidente de Ingeniería, Manufactura y Servicios en Candu Energy, subsidiaria de AtkinsRéalis y responsable de la tecnología nuclear CANDU.

El acuerdo establece las condiciones generales para futuras contrataciones y abre nuevas posibilidades de participación de la empresa argentina en proyectos internacionales, tanto en Canadá como en otros mercados donde se utiliza esta tecnología.

Entre los servicios contemplados se encuentran la ingeniería aplicada a instalaciones nucleares, la asistencia técnica durante paradas programadas, los trabajos especializados en campo, la extensión de vida útil de reactores y la participación en la construcción de nuevas instalaciones.

Campos destacó el potencial comercial de las capacidades desarrolladas por la compañía a lo largo de su trayectoria y señaló que el objetivo es transformar ese conocimiento en nuevas oportunidades de negocios mediante la exportación de servicios de alto valor agregado.

Una alianza entre Argentina y Canadá con 50 años de historia La firma representa un nuevo capítulo en una relación de cooperación que lleva cinco décadas. Además, profundiza el camino iniciado en noviembre de 2025, cuando ambas empresas suscribieron un Memorando de Entendimiento en la Embajada de Canadá en Buenos Aires.

El nuevo instrumento busca facilitar el acceso de Nucleoeléctrica a clientes y mercados internacionales, ampliar su reconocimiento dentro de la industria nuclear y fortalecer sus posibilidades de comercialización de servicios especializados.

En ese marco, una delegación de Candu Energy integrada por directivos y especialistas de las áreas técnicas, legales y comerciales visitó la Central Nuclear Embalse los días 23 y 24 de noviembre.

Seguí leyendo Región Ramallo: Laura Castro Sabbattini denunció años de violencia familiar y pidió que se conozca su situación

Durante las jornadas, los representantes de ambas compañías mantuvieron encuentros con los equipos responsables de implementar el convenio y analizaron las principales necesidades operativas de la central cordobesa.

Por su parte, Freeman destacó la continuidad del vínculo entre las dos empresas y expresó su expectativa de mantener la cooperación durante las próximas décadas. El siguiente paso será una reunión de lanzamiento para avanzar en acuerdos específicos que permitan concretar las prestaciones previstas.

Nucleoeléctrica fortalece su unidad de negocios para el mercado internacional La iniciativa se inscribe en una estrategia de crecimiento que busca posicionar a Nucleoeléctrica como proveedora internacional de servicios para la industria nuclear. La compañía cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la operación de la Central Nuclear Embalse y en la ejecución de su proyecto de extensión de vida útil.

Ese recorrido le permitió desarrollar conocimientos y capacidades específicas vinculadas con la tecnología CANDU, que ahora busca ofrecer a otros operadores y empresas del sector.

Seguí leyendo Región San Pedro: el histórico Puente de Hierro de San Pedro celebró su primer siglo de vida

La exportación de servicios nucleares fue incorporada formalmente como una unidad de negocios estratégica en mayo de 2026. La propuesta incluye distintas especialidades, entre ellas ingeniería nuclear, mantenimiento de instalaciones, fabricación de componentes, asistencia técnica y operativa, y capacitación de profesionales.

Además, la iniciativa está alineada con la nueva misión y visión de la compañía, aprobadas en octubre de este año, que incorporan el desarrollo y la comercialización de servicios especializados tanto en el país como en el exterior.