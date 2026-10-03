Zárate: detuvieron a “Guadaña” por una causa vinculada al robo de motos y armas

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Zárate

La Sub DDI Zárate detuvo a un hombre investigado por robos de motocicletas y portación ilegal de armas. La pesquisa comenzó en mayo.

03 de octubre de 2026 a las 10:19 a. m.

03 de octubre de 2026 a las 10:19 a. m.

La Sub DDI Zárate detuvo a Fernando Leandro Bellido, alias “Guadaña”, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de armas y portación ilegal de armas de fuego. La causa se inició tras un procedimiento realizado en mayo, donde fueron secuestradas motos, motopartes, armas y teléfonos.

Cómo comenzó la investigación por el robo de motos La investigación se inició el 17 de mayo, cuando efectivos policiales realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle Marimón al 1500, en Zárate. Durante el operativo fueron demoradas tres personas y se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados había motocicletas, motopartes, armas de fuego y teléfonos celulares. A partir de las actuaciones realizadas posteriormente, las personas involucradas señalaron que las motos, las piezas y las armas eran guardadas en ese domicilio por un hombre al que conocían con el apodo de “Guadaña”.

Con esa información, la investigación avanzó bajo la intervención de la UFI N° 12 de Zárate, que dispuso nuevas medidas para establecer la identidad del sospechoso y determinar su posible vinculación con los hechos investigados.

Análisis de teléfonos, cámaras y antenas La Sub DDI Zárate llevó adelante distintas tareas de investigación para identificar al hombre mencionado durante el procedimiento. Entre las medidas realizadas se incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, registros de antenas y material obtenido a partir de cámaras públicas y privadas.

Según la información policial, uno de los teléfonos secuestrados durante el operativo de mayo presentaba vinculaciones con otro dispositivo utilizado por el sospechoso. Ese elemento fue incorporado a la investigación junto con el resto de las evidencias reunidas por los investigadores.

A partir del análisis de esos datos, los efectivos lograron individualizar a Fernando Leandro Bellido y establecer el domicilio donde se encontraba. Los investigadores también lo relacionaron con presuntas sustracciones de motocicletas, en el marco de la causa que tramita en Zárate.

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Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó una orden judicial para realizar un allanamiento y concretar la detención del sospechoso.

Detuvieron a “Guadaña” y quedó a disposición de la Justicia La medida fue autorizada por la Justicia y posteriormente ejecutada por efectivos de la Sub DDI Zárate, quienes concretaron la detención de Bellido.

Luego del procedimiento, el hombre quedó alojado en dependencias de la DDI Campana, a la espera de la asignación de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La causa está caratulada por robo agravado por el uso de armas y portación ilegal de armas de fuego y continúa bajo investigación para establecer las circunstancias de los hechos y la eventual responsabilidad del detenido.