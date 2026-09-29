Zárate: Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera llegan al Parque Urbano

Zárate

La propuesta se desarrollará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, con gastronomía, cultura y espectáculos en vivo. La entrada será gratuita.

29 de septiembre de 2026 a las 10:38 a. m.

29 de septiembre de 2026 a las 10:38 a. m.

El Municipio de Zárate realizará una nueva edición de Expo Colectividades junto a Cultura Celebra Primavera, una propuesta que se desarrollará del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el Parque Urbano, ubicado en Pellegrini y Lavalle. Habrá gastronomía, actividades culturales, música, danza y espectáculos con entrada libre y gratuita.

Expo Colectividades tendrá propuestas gastronómicas y culturales Durante las tres jornadas, el Parque Urbano de Zárate será escenario de una propuesta que reunirá stands gastronómicos y culturales correspondientes a la Expo Colectividades, junto con distintas actividades artísticas.

La iniciativa busca ofrecer durante todo el fin de semana un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, con diferentes expresiones culturales y propuestas vinculadas a las colectividades.

La entrada será libre y gratuita y las actividades principales se concentrarán durante el sábado y el domingo a partir de las 18 horas.

La agenda de espectáculos del sábado 3 de octubre La programación artística comenzará el sábado 3 de octubre a las 18 horas y contará con la participación de distintos artistas, talleres y grupos locales.

El cronograma contempla la presentación de los alumnos del Taller de Canto de Silvana Farías, una clase de Zumba con Naty Alberto, Rodrigo Girard y Las Zumbáticas.

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También actuarán Juanjo Bossi, el Taller Municipal de Folclore de Manuela Doyel y Cinco para el Trópico, completando una jornada con música, danza y diferentes estilos artísticos.

Música y danza para el domingo en el Parque Urbano El domingo 4 de octubre las actividades volverán a comenzar a las 18 horas con una programación que incluirá propuestas de canto, ritmos latinos, folclore y danzas.

Durante la jornada se presentarán los alumnos del Taller de Canto de Silvana Gómez, Ritmos Latinos con Soledad González y Berzero. También participarán el Elenco Municipal de Folclore, dirigido por Nancy Lezana, y Hernán Mariluis.

La programación continuará con el Ballet Municipal de Danzas Clásicas, dirigido por Marina Pertuso, y el cierre estará a cargo de Jaritas.