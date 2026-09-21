Zárate: Celulosa Argentina, la planta lleva casi dos meses sin producir

Zárate

La fábrica atraviesa una nueva crisis productiva y financiera: los trabajadores cobraron solo el 50% del salario de agosto y la empresa acumula fuertes pérdidas.

La planta de Celulosa Argentina en Zárate atraviesa un nuevo período de incertidumbre luego de casi dos meses sin producción. La empresa, que se encuentra en concurso preventivo, enfrenta problemas financieros, falta de capital de trabajo y dificultades para acceder a materia prima, mientras sus trabajadores recibieron solo una parte de los salarios.

La planta de Celulosa Argentina en Zárate volvió a frenar su producción El nuevo escenario profundiza una crisis que comenzó a hacerse evidente durante 2025, cuando Celulosa Argentina ingresó en concurso preventivo y paralizó sus establecimientos de Zárate y Capitán Bermúdez. La actividad logró retomarse en octubre de ese año, pero las dificultades volvieron a aparecer durante marzo y abril de 2026.

Actualmente, la planta ubicada en Zárate lleva casi dos meses sin producir. A la situación industrial se suma el conflicto salarial: los trabajadores recibieron recién el 15 de septiembre el 50% del salario correspondiente a agosto.

El cuadro genera preocupación en una ciudad donde la actividad industrial y portuaria tiene un peso significativo en la economía local y regional.

Las pérdidas millonarias y la caída de las ventas complican a la empresa Los números informados por la compañía reflejan la magnitud de la crisis. Según el balance cerrado al 31 de mayo, Celulosa Argentina registró pérdidas por $127.393,6 millones, mientras que la pérdida operativa alcanzó los $58.479,4 millones.

Al mismo tiempo, las ventas de la compañía se redujeron un 51%, en un contexto marcado por la falta de capital de trabajo y las dificultades para sostener el funcionamiento de sus establecimientos.

Entre los factores que complicaron la actividad también aparecen las restricciones en el suministro de gas, los problemas para conseguir materia prima y la pérdida de clientes. Todos estos elementos afectaron la capacidad de la empresa para mantener un nivel de producción estable.

La crisis de Celulosa Argentina se da en un contexto industrial adverso La situación de la papelera de Zárate se inscribe además en un escenario más amplio de contracción de la actividad industrial argentina. El material difundido sobre la coyuntura del sector señala una importante pérdida de empresas y puestos de trabajo desde fines de 2023.

De acuerdo con esas estimaciones, más de 31.000 empresas dejaron de operar hasta 2026, mientras que la pérdida de puestos de trabajo registrados superaría los 400.000. Para el primer semestre de este año se contabilizarían unas 8.800 bajas empresariales.

El sector industrial también enfrenta una elevada capacidad ociosa y una caída de la producción manufacturera. Entre las actividades más afectadas aparecen la indumentaria, el calzado y la metalmecánica, golpeadas por la reducción del consumo interno y el crecimiento de las importaciones.