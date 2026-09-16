Zárate: Federico Pérez Ponsa debuta hoy con Argentina en la Olimpiada de Ajedrez de Uzbekistán

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Zárate

El Gran Maestro zarateño integra el seleccionado argentino que desde este miércoles compite en Samarcanda, en una histórica edición.

El Gran Maestro de la ciudad de Zárate, Federico Pérez Ponsa, inicia este miércoles su participación en la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se desarrolla en Samarcanda, Uzbekistán. El jugador forma parte del equipo argentino que afrontará una competencia de 11 rondas, con la presencia de delegaciones de todo el mundo.

Federico Pérez Ponsa integra el equipo argentino La competencia comenzó oficialmente con la ceremonia de apertura realizada el martes y tendrá como protagonista al equipo argentino en la categoría Open masculina. Entre sus integrantes se encuentra Federico Pérez Ponsa, representante de Zárate y uno de los jugadores que defenderán los colores nacionales en una de las citas más importantes del calendario internacional.

La edición número 46 de la Olimpiada reúne a 400 equipos, de acuerdo con la información difundida por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE): 208 conjuntos en la competencia masculina y 192 en la femenina.

La magnitud del certamen convierte a esta edición en una de las más importantes de la historia de la Olimpiada, tanto por la cantidad de participantes como por la representación internacional.

Cómo se juega la Olimpiada de Ajedrez El torneo se disputa bajo el sistema suizo y a lo largo de 11 rondas. Cada país puede presentar una nómina de cinco jugadores, aunque cuatro participan en cada encuentro, mientras que el restante queda como suplente.

Cada enfrentamiento entre selecciones está compuesto por cuatro partidas individuales. El equipo que consigue imponerse en el match suma dos puntos de encuentro, mientras que un empate 2-2 otorga un punto a cada seleccionado. La derrota, en tanto, no suma unidades.

Este formato genera una dinámica diferente respecto de los torneos individuales. Una victoria por 4-0 entrega la misma cantidad de puntos de match que un triunfo por 2,5-1,5, por lo que cada partida puede adquirir un valor estratégico dentro del resultado general del equipo.

Las partidas tendrán un ritmo de juego de 90 minutos por jugador, en un torneo que se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre.

El calendario de las 11 rondas en Samarcanda La competencia comenzó este miércoles 16 de septiembre con la primera ronda y continuará de manera prácticamente diaria hasta el cierre del certamen. El calendario contempla una jornada de descanso el martes 22.

Las fechas previstas son las siguientes:

Miércoles 16 de septiembre: Ronda 1.

Jueves 17: Ronda 2.

Viernes 18: Ronda 3.

Sábado 19: Ronda 4.

Domingo 20: Ronda 5.

Lunes 21: Ronda 6.

Martes 22: Día de descanso.

Miércoles 23: Ronda 7.

Jueves 24: Ronda 8.

Viernes 25: Ronda 9.

Sábado 26: Ronda 10.

Domingo 27: Ronda 11 y ceremonia de clausura.

Uno de los grandes ausentes de esta edición será el noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo, quien no participará con el seleccionado de su país.