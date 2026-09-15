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Zárate fortalece el trabajo conjunto para prevenir y detectar casos de trata de personas

Municipio, Justicia, ARCA, Policía Federal, Prefectura y RENATRE participaron de una mesa de trabajo para coordinar acciones de prevención y detección temprana.

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15 de septiembre de 2026 a las 10:10 a. m.
Municipio, Justicia, ARCA, Policía Federal, Prefectura y RENATRE participaron de una nueva Mesa Interinstitucional.
Foto: Enlace Critico

La ciudad de Zárate fue escenario de una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional contra la Trata y Explotación de Personas, con participación de organismos municipales, nacionales, judiciales y fuerzas federales. El encuentro permitió avanzar en la coordinación de acciones preventivas y en la planificación de una capacitación para detectar posibles casos.

Organismos y fuerzas federales participaron de la mesa contra la trata

La jornada contó con la presencia del jefe de Gabinete municipal, Juan Ignacio Novelli, junto con representantes de las áreas de Hábitat, Juventud y Culto de la Municipalidad de Zárate.

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También participaron referentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

El espacio es articulado entre el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y la Dirección General de Derechos, Género y Familia del Municipio.

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Las reuniones se desarrollan periódicamente con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto frente a una problemática que requiere coordinación entre distintos sectores del Estado.

Zárate prepara una capacitación para detectar casos de explotación

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue la planificación de una capacitación específica destinada a brindar herramientas para identificar posibles situaciones de trata y explotación de personas.

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La propuesta apunta a mejorar la detección temprana y fortalecer las capacidades de quienes intervienen en el territorio. También se trabajará sobre pautas de actuación y mecanismos de derivación institucional ante la aparición de posibles casos.

De esta manera, la iniciativa busca que los distintos organismos puedan reconocer indicadores de alerta y actuar de manera articulada ante situaciones que puedan requerir intervención.

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Buscan fortalecer la prevención y la asistencia a víctimas de trata

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener una estrategia preventiva y de generar redes institucionales que permitan dar respuestas coordinadas frente a situaciones de trata y explotación.

“La trata de personas no se combate solamente cuando aparece una víctima, sino que se trabaja previamente previniendo, capacitando, detectando indicadores y construyendo redes institucionales sólidas capaces de dar una respuesta rápida y coordinada”, señalaron desde el ámbito municipal.

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El trabajo de la Mesa Interinstitucional apunta así a consolidar la articulación entre organismos y fuerzas con presencia en Zárate, tanto para prevenir posibles situaciones como para mejorar la respuesta ante casos que puedan ser detectados.

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