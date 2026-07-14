> Zárate: Alerta por El Niño, crece la preocupación en barrios inundables y vecinos reclaman obras pendientes

Zárate

El fortalecimiento del fenómeno El Niño genera preocupación en la región. Vecinos de barrios vulnerables exigen obras hidráulicas ante el riesgo de nuevas inundaciones.

El fortalecimiento del fenómeno El Niño encendió las alertas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Mientras especialistas advierten sobre una mayor probabilidad de lluvias intensas y crecidas de ríos, vecinos de barrios inundables en la ciudad de Zárate reclamaron la ejecución de obras de mantenimiento para reducir el riesgo de anegamientos.

El Niño podría intensificarse y aumentar el riesgo de lluvias La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que el fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico ecuatorial y que existen altas probabilidades de que se extienda hasta el inicio de la primavera de 2027.

De acuerdo con el informe, la probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026 es del 81%, lo que podría convertirlo en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950.

Los especialistas señalaron que las temperaturas del océano y las condiciones atmosféricas muestran un acoplamiento cada vez más marcado, una situación que suele favorecer un incremento en la frecuencia de eventos meteorológicos significativos.

Qué impacto podría tener El Niño en el norte bonaerense Desde la Red Barómetro explicaron que, aunque El Niño no determina por sí solo el tiempo que tendrá una ciudad, sí modifica las probabilidades de determinados escenarios climáticos.

Para localidades como Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y otras ciudades de la región, un evento de fuerte intensidad suele estar asociado con precipitaciones por encima de los valores normales durante la primavera y el verano.

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Además, advirtieron sobre una mayor frecuencia de tormentas intensas con lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos urbanos, inundaciones temporarias y posibles crecidas de ríos y arroyos de la cuenca del Plata.

No obstante, los meteorólogos aclararon que un episodio de El Niño muy fuerte no implica que lloverá de manera permanente, sino que aumenta la probabilidad de que ocurran eventos de mayor intensidad cuando las condiciones atmosféricas sean favorables.

Vecinos reclaman obras para prevenir nuevas inundaciones En este contexto, el intendente de Campana, Marcelo Matzkin, advirtió recientemente sobre la posibilidad de una crecida histórica del río Paraná e instó a los vecinos que residen en zonas inundables a evaluar un traslado temporal o definitivo para proteger a sus familias y sus bienes.

Las declaraciones generaron preocupación entre habitantes de distintos barrios ubicados sobre la Ruta 6, quienes recordaron las consecuencias de la inundación sufrida el año pasado y reclamaron la realización de obras que consideran indispensables para minimizar futuros impactos.