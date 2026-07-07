Zárate refuerza su plan de prevención ante posibles fenómenos climáticos extremos

Zárate

La Municipalidad de Zárate reunió a organismos públicos, fuerzas de seguridad e instituciones para mejorar la coordinación ante lluvias intensas, inundaciones y eventos asociados al fenómeno ENOS.

07 de julio de 2026 a las 10:21 a. m.

Fuente: enlacecritico.com · 07 de julio de 2026 a las 10:21 a. m.

El Municipio de Zárate avanzó en el fortalecimiento de su sistema de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas. A través de una mesa interinstitucional, autoridades y organismos especializados analizaron estrategias para enfrentar eventos hidrometeorológicos y mejorar la capacidad operativa del distrito.

Zárate impulsó una mesa de trabajo para fortalecer la gestión del riesgo climático La Municipalidad de Zárate, mediante la Dirección de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llevó adelante la Primera Mesa de Fortalecimiento Local para la Prevención del Riesgo.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Actos del Palacio Municipal y tuvo como eje principal mejorar la articulación entre las diferentes áreas del Estado, organismos de emergencia e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo.

Durante la jornada se abordaron escenarios relacionados con lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos vinculados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), con el objetivo de establecer mecanismos de prevención y respuesta más eficientes.

Organismos municipales y fuerzas de seguridad analizaron escenarios posibles La reunión contó con la participación del jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli; el secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli; el secretario de Producción, Walter Unrein; el secretario de Desarrollo Humano, Ignacio Olivera; y el secretario de Lima, Guillermo Rojas.

También estuvieron presentes representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, organizaciones civiles, equipos de primera respuesta, organismos públicos e instituciones vinculadas a la atención de emergencias.

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Los participantes evaluaron distintos escenarios de riesgo y trabajaron en estrategias conjuntas para reducir los impactos que podrían generar fenómenos climáticos de gran magnitud en el partido de Zárate.

La prevención climática como herramienta para mejorar la respuesta ante emergencias La actividad contó además con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Luján, a través de la Licenciatura en Información Ambiental, que aportó conocimientos técnicos y académicos para fortalecer las políticas locales de gestión integral del riesgo.

El director de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático, Emiliano Riberas, destacó la importancia de aprender de experiencias anteriores y anticiparse a futuras contingencias.

“Las emergencias de diciembre de 2023 y mayo de 2025 demostraron la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, pero también dejaron en evidencia oportunidades de mejora. La gestión del riesgo moderna no espera al próximo desastre para actuar; aprende de cada evento, fortalece sus capacidades y construye resiliencia antes de que la emergencia vuelva a ocurrir”, señaló.