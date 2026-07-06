> Ramallo: piden asistencia urgente y resurgen críticas al Área de Géneros por falta de respuestas

Región

Una presentación formal expone dos casos de vulnerabilidad y reabre el debate sobre el funcionamiento de la Dirección de Géneros y Diversidades en Ramallo.

La presentación de un pedido de intervención urgente para asistir a dos personas de la comunidad travesti-trans volvió a generar cuestionamientos sobre el desempeño de la Dirección de Géneros y Diversidades del Municipio de la ciudad de Ramallo. El reclamo solicita medidas concretas y una respuesta articulada entre distintas áreas del Estado.

Pedido de asistencia urgente para dos personas en situación de vulnerabilidad La presentación plantea la necesidad de que el Estado municipal actúe de manera coordinada junto a organismos provinciales y nacionales para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

Uno de los casos corresponde a una persona trans adulta mayor que enfrenta una delicada situación económica. De acuerdo con el escrito, percibe un ingreso previsional insuficiente para afrontar gastos esenciales, mantiene deudas por servicios básicos y atraviesa problemas habitacionales y de salud que complican aún más su realidad cotidiana.

Ante este escenario, se solicitó la realización de una evaluación socioambiental urgente y la implementación de medidas de asistencia que contemplen ayuda económica, entrega de alimentos, mejoras en las condiciones de la vivienda, acompañamiento sanitario y gestiones destinadas a aliviar la situación de endeudamiento.

El segundo caso involucra a una persona que permanece internada debido a un consumo problemático. Según el pedido, una vez que reciba el alta médica será necesario acompañarla en el acceso a una vivienda y en la reconstrucción de un proyecto de vida mediante políticas públicas de inclusión.

Además, se pidió que el Municipio impulse las gestiones necesarias para facilitar su incorporación al empleo formal a través del Cupo Laboral Travesti Trans establecido por la normativa vigente en Ramallo.

Cuestionan el funcionamiento de la Dirección de Géneros y Diversidades Más allá de los casos puntuales, la presentación volvió a poner bajo análisis el desempeño de la Dirección de Géneros y Diversidades. Diversos sectores sostienen desde hace tiempo que la existencia del área no logró traducirse en políticas públicas permanentes capaces de brindar respuestas concretas a las personas en situación de vulnerabilidad.

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Entre los principales reclamos figuran la ausencia de programas sostenidos de inclusión, una escasa presencia territorial y la falta de acciones permanentes destinadas a garantizar derechos y acompañamiento integral.

Organizaciones vinculadas a la diversidad también manifestaron públicamente la necesidad de fortalecer el área mediante una mayor asignación de recursos, programas específicos y estrategias que no dependan exclusivamente de intervenciones aisladas.

Reclaman políticas públicas integrales y mayor articulación estatal Los cuestionamientos también alcanzan la articulación entre las distintas dependencias municipales. Referentes sociales sostienen que resulta indispensable fortalecer el trabajo conjunto con las áreas de Salud, Desarrollo Social y Empleo para brindar soluciones integrales a las personas que atraviesan situaciones complejas.

En paralelo, durante los últimos meses la propia Dirección de Géneros y Diversidades atravesó cambios internos que generaron preocupación entre integrantes del equipo de trabajo. Según trascendió, algunas trabajadoras advirtieron que las modificaciones en la conducción podrían afectar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los equipos técnicos especializados.