> Rojas: Juegos Bonaerenses 2026, definieron los primeros clasificados de la etapa local en Cultura

Región

Con una amplia participación de vecinos de Rojas de todas las edades, concluyeron las primeras competencias culturales y ya se conocen los representantes locales.

En Rojas la etapa local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026 comenzó a tomar forma con la realización de las primeras disciplinas artísticas y culturales. Durante dos jornadas desarrolladas en distintos espacios de la ciudad, decenas de participantes compitieron en diversas categorías con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del certamen provincial.

Comenzó la etapa local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026 Las actividades culturales de los Juegos Bonaerenses 2026 comenzaron oficialmente el pasado lunes 29 de junio con el desarrollo de las competencias de Danza, Canto, Arte Circense, Freestyle y Cocina, que tuvieron lugar en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados.

La programación continuó el viernes 3 de julio en el Centro Cultural Ernesto Sabato, donde se llevaron adelante las disciplinas de Teatro, Fotografía, Poesía, Cuento, Videominuto, Objeto Artístico, Pintura y Dibujo.

Como ocurre cada año, la etapa local reúne a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, promoviendo la inclusión, la creatividad y el intercambio cultural a través de una de las políticas públicas más importantes de la provincia de Buenos Aires en materia de deporte y cultura.

Los ganadores de cada disciplina serán quienes representen al distrito en la próxima fase del certamen, buscando un lugar en las instancias regionales y posteriormente en las finales provinciales que tradicionalmente se desarrollan en Mar del Plata.

Quiénes fueron los ganadores de las distintas disciplinas culturales Entre los resultados más destacados de la competencia se encuentran:

Canto Solista Vocal PcD: Ezequiel Lucena.

Solista Vocal Sub-15: 1° Alfonso Silva, 2° Ema Ramírez, 3° Alma Troncoso.

Solista Vocal Sub-18: 1° Sofía Bastianello, 2° Luisina Becerro, 3° Ailen Toñanes Llanos.

Solista Adultos: Alberto Calderón.

Danza Danza Teatro: Albertina Baldomir, Milagros Cesaroni, Geraldine More, Josefina Pérez Núñez y Mateo Pansechi.

Freestyle: Ezequías Garay.

Tango Adultos Mayores: Rosana Amichetti y Ángel Fernando Mena.

Danza Folclórica Sub-15: Alma Guzmán y Francisco Comelles.

Danza Folclórica PcD: 1° Lucía García y Marcelo Bello; 2° María Paula Di Camillo y Ever Pajón; 3° Celeste Sabatini y Juan Pablo Grimoldi.

Danza Folclórica Adultos Mayores: 1° Susana García y Jorge Noguera; 2° Gladys García y Jorge César.

Arte Circense Antonella Carro y Rocío Fuego.

Cocina Plato Principal Sub-15: Thomas Merello.

Postre Sub-15: Felipe Pubill.

Plato Principal Sub-18: Emilia Guaraglia.

Postre Sub-18: Jazmín Daletto.

Plato Principal Adultos Mayores: Olga Cascardo.

Producciones audiovisuales y fotografía Videominuto Juveniles: Santiago Molina, seguido por Julia Guaraglia.

Fotografía PcD: Carmen Manzano.

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Fotografía Juveniles: Azul Álvarez, Santiago Molina y Benjamín Gómez.

Fotografía Adultos: José Luis Rodríguez, seguido por Norma Esther Francioni.

Literatura Poesía Adultos: Norma Beatriz Calderone.

Cuento Adultos: Norma Beatriz Calderone.

Poesía Sub-18: Julieta Ríos Latuf, Luisina Becerro y Fénix Szekieta.

Cuento Sub-18: Luisina Becerro, Fénix Szekieta y Santiago Puzzo.

Cuento Sub-15: Luisina Quintana, Jenifer Padovan y Carolina Jornet.

Poesía Sub-15: Mía Carnevale, seguida por Julieta Velázquez.

Artes plásticas Objeto Artístico Sub-18: Ailen Toñanes Llanos.

Objeto Artístico Adultos Mayores: Blanca Alarcón.

Pintura PcD: Martín Sabaté.

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Pintura Adultos: Susana Barbieri, Blanca Alarcón y Mercedes Antonelli.

Pintura Sub-15: Amparo Rocha, Ama González y Pilar González.

Dibujo PcD: Josefina Pérez Núñez.

Dibujo Adultos Mayores: Norma Calderone, Mercedes Antonelli y Graciela Basile.

Dibujo Sub-18: Ludmila Medina, Lourdes Luquez y Sol Bonjour.

Dibujo Sub-15: Julia Mercuri, Ainara Mansilla y Francisco Barreiro.

Teatro En Teatro para Adultos Mayores, el primer lugar fue para el elenco integrado por Cecilia Riadigos, Hugo Orlando Matheu, Juan Domingo Dedieus y Marta Quaglia, bajo la dirección de Diego Albamonte.

El segundo puesto correspondió a Mirta Luján Piazzale y María Luján Aloe, mientras que el tercer lugar fue para el grupo conformado por Ricardo Ramón Lionetti, Silvia Sandra Barraque, José Alberto Barni, María Elba Bedoya y Silvia Luján Alonso, también dirigidos por Diego Albamonte.

Los Juegos Bonaerenses continúan con nuevas competencias Con la definición de estas disciplinas, la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 continúa avanzando con el desarrollo del calendario previsto para las distintas categorías deportivas y culturales.

El certamen sigue consolidándose como uno de los programas de participación comunitaria más importantes de la provincia de Buenos Aires, convocando año tras año a miles de vecinos de todas las edades. Más allá de la competencia, la propuesta fomenta la integración, el desarrollo artístico y el encuentro entre generaciones, ofreciendo un espacio para que cada participante pueda mostrar su talento y representar con orgullo a su comunidad.