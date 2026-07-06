Taekwondistas de Salto ganaron medallas de oro y bronce en un prestigioso torneo internacional en Brasil

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Los deportistas de Salto, Agustina Weller conquistó la medalla de oro y Lautaro González obtuvo el bronce en el Mega Open Internacional de Taekwondo disputado en Brasil.

El deporte de la Ciudad de Salto volvió a celebrar una destacada actuación internacional gracias al desempeño de Agustina Weller y Lautaro González, quienes lograron subir al podio en el 27° Mega Open Internacional de Taekwondo, desarrollado en la ciudad brasileña de Itajaí, estado de Santa Catarina, representando con éxito a la Argentina y a su comunidad.

Salto brilló en el Mega Open Internacional de Taekwondo de Brasil La ciudad de Itajaí fue sede de una nueva edición del Mega Open Internacional de Taekwondo, uno de los torneos más importantes de la disciplina en Sudamérica. La competencia reunió a cientos de deportistas de gran nivel provenientes de seis países, además de representantes de seis estados brasileños y más de 30 ciudades.

En ese escenario de alto rendimiento, la delegación de Salto dejó una excelente imagen al conseguir dos lugares en el podio. Agustina Weller tuvo una actuación sobresaliente durante toda la competencia y logró quedarse con la medalla de oro tras imponerse en su categoría, demostrando un gran nivel técnico, concentración y determinación.

Por su parte, Lautaro González también completó un destacado torneo y obtuvo la medalla de bronce, resultado que premió el esfuerzo realizado durante cada uno de sus combates frente a rivales de gran experiencia internacional.

Agustina Weller y Lautaro González dejaron en alto el deporte argentino Los logros alcanzados por ambos atletas representan un importante reconocimiento al trabajo que vienen realizando desde hace años junto a su entrenador, Carlos Zapata, quien acompañó a la delegación durante toda la competencia y fue una pieza clave en la preparación deportiva de los jóvenes.

Competir en un torneo de estas características implica enfrentar a deportistas de diferentes escuelas de taekwondo, con estilos variados y un nivel competitivo muy elevado. Por eso, tanto la medalla de oro obtenida por Weller como el bronce conseguido por González adquieren un valor especial y reflejan el crecimiento del taekwondo de Salto.

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Más allá de los resultados, la participación permitió sumar experiencia internacional, fortalecer el desarrollo deportivo y medir el nivel alcanzado frente a competidores de distintos países, un aspecto fundamental para el crecimiento de cualquier atleta de alto rendimiento.

El apoyo al deporte permitió la participación en el torneo internacional La delegación contó con el acompañamiento del municipio, que brindó apoyo para hacer posible el viaje a Brasil y facilitar la presencia de los representantes saltenses en esta importante competencia internacional.

Este tipo de respaldo resulta fundamental para que jóvenes deportistas puedan acceder a torneos de primer nivel, donde además de competir tienen la posibilidad de adquirir experiencia, intercambiar conocimientos con atletas de otros países y continuar su formación deportiva.

La destacada actuación de Agustina Weller y Lautaro González vuelve a posicionar a Salto como una ciudad con importantes exponentes en el taekwondo, disciplina que continúa creciendo gracias al compromiso de los deportistas, el trabajo de los entrenadores y el acompañamiento de la comunidad.