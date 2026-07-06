Un joven futbolista de San Nicolás fue incorporado a Independiente tras destacarse en una prueba

> Un joven futbolista de San Nicolás fue incorporado a Independiente tras destacarse en una prueba

San Nicolás

El oriundo de San Nicolás, Fariña, de 15 años, fue seleccionado para integrar las divisiones juveniles de Independiente luego de superar una exigente semana de evaluaciones en Avellaneda.

El sueño de convertirse en futbolista profesional comenzó a tomar forma para Dylan Fariña. El joven de 15 años, de la ciudad de San Nicolás, fue incorporado a las divisiones juveniles de Independiente tras superar con éxito una serie de pruebas realizadas en el predio del club de Avellaneda, donde convenció a los entrenadores con su rendimiento deportivo.

Dylan Fariña superó las pruebas y fue elegido por Independiente Después de varios días de entrenamientos y evaluaciones junto a decenas de jóvenes futbolistas provenientes de distintos puntos del país, Dylan Fariña logró destacarse y obtuvo una de las plazas disponibles para sumarse a las inferiores de Independiente.

La prueba incluyó diferentes ejercicios técnicos, tácticos y físicos, además de partidos en los que los entrenadores observaron el desempeño de cada aspirante. En ese contexto, el joven nicoleño mostró sus principales virtudes dentro del campo de juego, combinando buen nivel futbolístico, compromiso, disciplina y una actitud que fue valorada por el cuerpo técnico del club.

La confirmación de su incorporación representa un importante reconocimiento al esfuerzo realizado durante años y marca el inicio de un nuevo desafío en una de las instituciones más prestigiosas del fútbol argentino.

La formación deportiva de Dylan comenzó en Regatas y continuó en la Academia Cisneros El crecimiento futbolístico de Dylan tuvo sus primeros pasos en el Club Regatas de San Nicolás, una institución reconocida por el trabajo formativo con niños y adolescentes. Allí comenzó a desarrollar sus condiciones técnicas y a adquirir las bases que luego continuó perfeccionando.

Actualmente integraba la Academia de Fútbol Cisneros, espacio donde siguió fortaleciendo su preparación deportiva bajo la conducción de entrenadores que acompañaron su evolución y potenciaron sus capacidades.

Quienes compartieron entrenamientos con él destacan no solo sus cualidades futbolísticas, sino también su compromiso cotidiano, la constancia para entrenar y la predisposición para seguir aprendiendo, aspectos que suelen resultar determinantes en procesos de selección de clubes de Primera División.

La convocatoria a Independiente llega como consecuencia de ese recorrido de formación sostenido y del trabajo realizado durante varios años.

Un nuevo desafío para un joven talento de San Nicolás Ingresar a las divisiones juveniles de Independiente significa mucho más que cambiar de camiseta. Para Dylan comienza una etapa de mayores exigencias deportivas, con entrenamientos de alto rendimiento, competencia permanente y la posibilidad de continuar creciendo dentro de una estructura profesional.

El acompañamiento de su familia fue un factor fundamental durante todo este proceso. También resultó clave el respaldo de entrenadores, profesores y compañeros que estuvieron presentes desde sus primeros pasos en el fútbol y que celebran hoy este importante logro.

Para San Nicolás, la incorporación de un nuevo futbolista a las inferiores de un club grande del país representa una noticia que vuelve a poner en valor el trabajo de las instituciones deportivas locales, donde cada año cientos de chicos encuentran un espacio para formarse tanto en lo futbolístico como en lo humano.