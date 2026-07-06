> Desocupación en San Nicolás: impulsa la venta de tortas asadas como alternativa para generar ingresos

San Nicolás

Con el invierno y la falta de empleo, en San Nicolás cada vez más vecinos apuestan a la venta de tortas asadas.

La venta de tortas asadas volvió a multiplicarse en distintos puntos de San Nicolás con la llegada del invierno. Detrás de una de las postales más tradicionales de la temporada aparecen historias de vecinos que encontraron en este emprendimiento una salida laboral frente al desempleo, la informalidad y el aumento del costo de vida.

La venta de tortas asadas crece en San Nicolás durante el invierno Con las bajas temperaturas de junio y julio, los puestos de tortas asadas reaparecieron sobre avenidas, esquinas y accesos de San Nicolás. El humo de las parrillas y el aroma de las tortas recién cocidas forman parte del paisaje invernal, pero detrás de esa imagen también se refleja una realidad económica que afecta a cientos de familias.

La actividad, que para algunos representa un ingreso complementario, pasó a convertirse en el sustento principal de muchos emprendedores que encontraron en la elaboración y comercialización de este producto una oportunidad para afrontar la falta de empleo.

El contexto económico contribuye a este fenómeno. El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución registra una de las tasas de desocupación más elevadas del país y una importante proporción de trabajadores desarrolla sus tareas en la informalidad o de manera independiente, lo que impulsa la búsqueda de alternativas para generar ingresos.

Historias de esfuerzo detrás de cada puesto de tortas asadas Uno de los casos es el de Manuel, quien comenzó con este emprendimiento en 2020, durante la pandemia, cuando necesitaba encontrar una fuente de trabajo.

Con el paso de los años logró consolidar su clientela y hoy la venta de tortas asadas constituye su principal ingreso económico. Sin embargo, explica que el trabajo va mucho más allá de las horas de atención al público.

Su jornada comienza antes de las seis de la mañana con la preparación del fuego y la producción. Luego alterna la elaboración de nuevas tandas con la venta durante gran parte del día, dedicando muchas horas adicionales al amasado para abastecer la demanda.

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Como ocurre con otros pequeños emprendimientos familiares, el esfuerzo diario resulta clave para sostener la actividad y mantener una clientela que valora la calidad del producto.

Costos más altos, ventas irregulares y un desafío que continúa Si bien el frío favorece el consumo de tortas asadas, los vendedores aseguran que las ventas dependen de distintos factores, como el momento del mes, las condiciones climáticas y el poder adquisitivo de los consumidores.

En promedio, algunos puestos comercializan entre 30 y 60 unidades diarias, aunque el movimiento suele incrementarse hacia el fin de semana. Los viernes aparecen como una de las jornadas de mayor actividad, mientras que los lunes generalmente registran menor demanda.

A este escenario se suma el incremento permanente de los costos de producción. La harina, la grasa y especialmente el carbón registraron importantes aumentos durante la temporada invernal, reduciendo los márgenes de rentabilidad.

Pese a estas dificultades, muchos emprendedores optan por mantener los precios durante toda la temporada para conservar a sus clientes y sostener las ventas.