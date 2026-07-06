San Antonio de Areco: Emotivo homenaje en Areco a 50 años de la Masacre de los Mártires Palotinos

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Con homenajes, testimonios y actos oficiales, la comunidad de San Antonio de Areco renovó el compromiso con la memoria de las cinco víctimas.

A cincuenta años de la Masacre de los Mártires Palotinos, la ciudad de San Antonio de Areco llevó adelante una serie de actividades conmemorativas para recordar a las cinco víctimas del atentado ocurrido el 4 de julio de 1976. Familiares, vecinos y autoridades participaron de los homenajes, reafirmando el valor de la memoria colectiva.

A 50 años de la Masacre de los Mártires Palotinos San Antonio de Areco volvió a convertirse este fin de semana en escenario de un emotivo homenaje a los Mártires Palotinos, al cumplirse medio siglo del asesinato de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden, junto con los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito.

El encuentro fue impulsado por la Comisión Permanente que desde hace décadas mantiene viva la memoria de las víctimas. Durante el acto, el doctor Gabriel Eterovich recordó la importancia de continuar transmitiendo estos hechos a las nuevas generaciones.

"Mientras haya un grupo de arequeros que considere que los hechos aberrantes de la historia no deben ser olvidados para no ser repetidos, seguiremos viniendo para acá", expresó durante su intervención.

Las actividades comenzaron el sábado con un homenaje en el cementerio local, donde autoridades municipales, familiares y vecinos recordaron especialmente a Emilio Barletti. En ese marco, el doctor Roberto Savanti leyó fragmentos del diario personal del padre Alfredo Kelly, reflejando sus pensamientos y el profundo compromiso pastoral que caracterizó su vida.

Homenajes, memoria y reconocimiento institucional El domingo, bajo un cielo gris que acompañó el clima de recogimiento, los presentes realizaron una ofrenda floral y una suelta de palomas en memoria de las víctimas.

Uno de los momentos destacados fue la lectura de la declaración de Interés Legislativo aprobada por el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco, que reconoció oficialmente la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la masacre y todas las actividades desarrolladas en homenaje a los Mártires Palotinos.

La declaración, firmada por la presidenta del cuerpo, Viviana Bratschi, reafirmó el compromiso institucional con la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento del significado que estos hechos mantienen para la comunidad arequera.

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El acto contó además con la presencia de amigos, familiares y vecinos que, año tras año, sostienen este espacio de reflexión y recuerdo.

El emotivo mensaje de Gastón Barletti Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Gastón Barletti, hermano de Emilio Barletti e integrante histórico de la Comisión Permanente.

En un extenso discurso recordó el dolor atravesado por las familias durante estas cinco décadas y expresó su solidaridad con todas aquellas personas que aún buscan conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.

Barletti reflexionó sobre el significado que adquiere el paso del tiempo y sostuvo que, lejos de convertirse en un simple recuerdo histórico, la Masacre de los Mártires Palotinos continúa interpelando a la sociedad.

También destacó el compromiso humano, religioso y social de las cinco víctimas, afirmando que su legado permanece vigente como ejemplo de fe, valentía y entrega.

Durante su intervención remarcó que el odio, el negacionismo y la falta de justicia fueron desafíos que las familias debieron enfrentar durante décadas, aunque aseguró que la memoria permitió mantener viva la esperanza.