Vía Rosario avanza para unir Zárate con Rosario mientras crecen los reclamos por el transporte

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Zárate

La empresa prepara el regreso de una conexión histórica por Ruta 9, pero la falta de infraestructura y mantenimiento en terminales preocupa a usuarios y autoridades.

08 de julio de 2026 a las 09:46 a. m.

Fuente: diariolavozdezarate.com · 08 de julio de 2026 a las 09:46 a. m.

Una nueva conexión de colectivos entre Zárate y Rosario busca hacerse realidad mientras el sistema de transporte regional atraviesa una etapa crítica. La empresa Vía Rosario continúa con los trámites administrativos para operar el corredor y recuperar servicios abandonados, en un contexto marcado por reclamos y deficiencias estructurales.

Vía Rosario espera autorización para recuperar el corredor Zárate-Rosario La empresa Vía Rosario continúa avanzando en el proceso administrativo para hacerse cargo del ramal 228 “D”, anteriormente operado por Metropol, con el objetivo de restablecer la conexión entre distintas localidades del norte bonaerense y la ciudad de Rosario.

El proyecto contempla la puesta en funcionamiento de un servicio que unirá Zárate con San Nicolás por la Ruta 9, con paradas en Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo. Además, la firma anunció que prevé incorporar viajes directos hacia Rosario desde Zárate y Lima, evitando trasbordos para los pasajeros.

Según lo informado, la intención es comenzar a operar durante agosto, aunque todavía resta la autorización definitiva de los organismos correspondientes. En una primera etapa, la empresa dispondría de al menos dos frecuencias diarias entre San Nicolás y la Terminal de Ómnibus de Rosario.

La compañía proyecta utilizar seis unidades equipadas con chasis Mercedes-Benz y carrocería Saldivia, con climatización, asientos reclinables y espacio para equipaje. La base operativa estará ubicada en Zárate.

El nuevo servicio, en principio, no utilizará la tarjeta SUBE. En su reemplazo, se implementaría un sistema propio de tarjeta recargable con beneficios para usuarios frecuentes.

La terminal de Zárate y el reclamo por la falta de infraestructura Mientras una empresa privada apuesta por ampliar la oferta de transporte, la infraestructura existente en Zárate continúa generando preocupación entre pasajeros y autoridades municipales.

El denominado Centro de Transferencia, ubicado en inmediaciones de la estación ferroviaria, atraviesa una situación de deterioro que se extiende desde hace años. Usuarios denuncian falta de mantenimiento, problemas de limpieza, baños en malas condiciones y ausencia de información actualizada sobre servicios.

El intendente Marcelo Matzkin expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta el municipio para intervenir en el predio debido a las distintas jurisdicciones involucradas. Según explicó, para realizar reparaciones debe solicitar autorización a Trenes Argentinos, ya que parte del espacio pertenece al Estado nacional.

“Seguimos trabajando para la descentralización y la refuncionalización del centro de transferencia para tener un manejo nuestro”, señaló el jefe comunal, quien remarcó que resulta complejo resolver cuestiones básicas cuando existen limitaciones administrativas.

El proyecto municipal apunta a lograr un convenio que permita al municipio controlar integralmente el espacio y avanzar con obras de mejora. Sin embargo, mientras ese proceso continúa, los usuarios siguen utilizando instalaciones consideradas precarias.

Transporte público en crisis: menos frecuencias y más reclamos de usuarios La situación del transporte en Zárate no se limita a la terminal. Los servicios urbanos e interurbanos también atraviesan dificultades por la reducción de frecuencias, el deterioro de unidades y los reclamos constantes de pasajeros.

En el ámbito local, el sistema de transporte está administrado por la SAPEM Transporte, una sociedad con participación mayoritaria del Estado municipal. El esquema requiere asistencia económica permanente debido a la diferencia entre los costos operativos y el valor del boleto.

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A esto se suma la falta de avances en la regulación del transporte privado, como taxis y remises. La normativa vigente data de fines de la década del ’90 y aún no se concretaron modificaciones profundas para actualizar condiciones de funcionamiento y calidad del servicio.

En paralelo, las líneas metropolitanas también acumulan reclamos. Usuarios de servicios ferroviarios y colectivos denuncian cancelaciones, demoras, falta de mantenimiento y cambios en las frecuencias.

El Concejo Deliberante de Zárate incluso solicitó a las autoridades nacionales que intervengan ante las deficiencias denunciadas en la línea 194 de Metropol, donde pasajeros reportaron esperas prolongadas y problemas en las unidades.