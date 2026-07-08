San Nicolás: Cortes por obras en Almafuerte, cambian los recorridos de colectivos durante este miércoles

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San Nicolás

Las modificaciones afectan a varias líneas del transporte público por trabajos de pavimentación en calle Almafuerte. Los desvíos estarán vigentes durante la jornada.

08 de julio de 2026 a las 09:08 a. m.

Fuente: El Informante · 08 de julio de 2026 a las 09:08 a. m.

La empresa EVHSA informó que este miércoles continuarán las modificaciones en los recorridos de distintas líneas del transporte público en la ciudad de San Nicolás debido a las obras de pavimentación que ejecuta la Municipalidad sobre calle Almafuerte, entre España y Pellegrini. Los cambios buscan garantizar la circulación de las unidades mientras avanzan los trabajos.

Obras de pavimentación generan desvíos en el transporte público Las tareas de mejora de la calzada forman parte del plan de pavimentación que lleva adelante el Municipio en distintos sectores de la ciudad. Como consecuencia de la intervención sobre calle Almafuerte, entre España y Pellegrini, varias líneas de colectivos deberán modificar parcialmente sus recorridos durante este miércoles.

La empresa EVHSA comunicó la medida a través de sus canales oficiales y aclaró que, pese a los desvíos, las unidades realizarán paradas en cada una de las esquinas que integran el recorrido alternativo, con el objetivo de minimizar las complicaciones para los usuarios.

Desde la prestataria recomendaron a los pasajeros prever posibles demoras y consultar los recorridos antes de iniciar sus viajes.

Qué líneas de colectivos modifican su recorrido Las modificaciones alcanzan principalmente a los servicios que circulan en sentido sur-norte, mientras que en la mayoría de los casos los recorridos en dirección norte-sur continuarán con normalidad.

Los cambios previstos para este miércoles son los siguientes:

Línea 500

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Falcón – Almafuerte – España – Las Heras – Belgrano – Morteo – Terminal.

Línea 501

Norte a Sur por Savio: recorrido normal.

Norte a Sur por Terminal: recorrido normal.

Sur a Norte por Savio: Savio – Pellegrini – Almafuerte – recorrido normal.

Sur a Norte por Terminal: recorrido normal.

Líneas 502, 505, 507 y 510

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Falcón – Almafuerte – España – Savio – Pellegrini – Almafuerte – recorrido normal.

Línea 503

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Savio – Pellegrini – Almafuerte – recorrido normal.

Línea 504

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Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: recorrido normal.

Línea 506

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: J. B. Justo – Savio – Pellegrini – Almafuerte – recorrido normal.

Línea 512

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: recorrido normal.

Línea 230

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Almafuerte – España – Morteo – Terminal.

Línea 342

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Falcón – Almafuerte – España – Morteo – Terminal.

Línea 342 A

Norte a Sur: recorrido normal.

Sur a Norte: Almafuerte – España – Morteo – Terminal.

Recomiendan planificar los viajes y consultar los desvíos Las modificaciones permanecerán vigentes mientras se desarrollen las obras de pavimentación en el tramo intervenido de calle Almafuerte. Una vez finalizados los trabajos y habilitada nuevamente la circulación, las líneas retomarán sus recorridos habituales.