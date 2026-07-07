> San Nicolás: Grupo Oroño fortalece la atención en Salud Reproductiva junto a Fertya

San Nicolás

Los consultorios de GO Centro Médico San Nicolás cuentan con el respaldo de Fertya para brindar atención especializada en medicina reproductiva.

07 de julio de 2026 a las 09:02 a. m.

Fuente: diarioelinformante.com.ar · 07 de julio de 2026 a las 09:02 a. m.

La atención en salud reproductiva continúa ampliándose en San Nicolás con una propuesta que busca acercar a la comunidad servicios especializados y de alta complejidad. Grupo Oroño fortaleció el funcionamiento de los consultorios de Salud Reproductiva en GO Centro Médico San Nicolás, con el respaldo científico y profesional de Fertya, una de las instituciones de mayor trayectoria en medicina reproductiva del país.

Atención especializada en salud reproductiva en San Nicolás El servicio funciona en GO Centro Médico San Nicolás, ubicado en Garibaldi 726, y tiene como objetivo ofrecer una atención integral a personas y parejas que buscan asesoramiento, diagnóstico o tratamiento relacionado con la salud reproductiva.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Fertya, institución perteneciente a Grupo Oroño que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en Medicina Reproductiva gracias a su excelencia científica, la incorporación permanente de nuevas tecnologías y un modelo de atención centrado en las necesidades de cada paciente.

De esta manera, los vecinos de San Nicolás y de toda la región pueden acceder a consultas especializadas sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, facilitando el seguimiento de cada caso dentro de un entorno médico de confianza.

Fertya aporta experiencia y tecnología al servicio de los pacientes La medicina reproductiva requiere un enfoque multidisciplinario que contemple tanto los aspectos clínicos como el acompañamiento emocional durante todo el proceso. En ese sentido, Fertya pone a disposición de los pacientes el conocimiento acumulado tras años de experiencia en el tratamiento de diferentes problemáticas vinculadas a la fertilidad.

El respaldo de Grupo Oroño permite integrar profesionales altamente capacitados con protocolos médicos actualizados y un modelo de atención que prioriza la calidad, la innovación y el seguimiento personalizado.

Esta articulación fortalece la oferta sanitaria de San Nicolás y representa una alternativa para quienes necesitan realizar consultas preventivas, estudios específicos o iniciar tratamientos con el respaldo de un equipo especializado.

Días, horarios y cómo solicitar turnos La atención en los consultorios de Salud Reproductiva está a cargo de profesionales con experiencia en la especialidad.

El cronograma de atención es el siguiente:

Dra. Estefanía Gatti: miércoles de 16:00 a 20:00 y viernes de 8:30 a 11:20.

Dra. Catalina Ares: viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 8:00 a 12:00.

Quienes deseen acceder a una consulta pueden solicitar turno comunicándose con la central telefónica al 0336 4488500 o gestionar su atención de manera online a través de la plataforma de GO Red.