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Rojas continúa impulsando los talleres ambientales con un nuevo Seminario de Jardinería Especial

La propuesta gratuita del Municipio de Rojas reunió a vecinos en el Parque General Alvear para aprender técnicas vinculadas a la jardinería, la creatividad y el cuidado del ambiente.

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Fuente: rojasciudad.net·08 de julio de 2026 a las 09:53 a. m.
Rojas continúa impulsando los talleres ambientales con un nuevo Seminario de Jardinería Especial

El Municipio de la ciudad de Rojas llevó adelante una nueva edición del Seminario de Jardinería Especial, una iniciativa que busca acercar conocimientos, fomentar la participación comunitaria y promover actividades relacionadas con la naturaleza y el reciclado creativo. La jornada se desarrolló en el Parque General Alvear con una importante participación de vecinos.

Un espacio gratuito para aprender sobre jardinería y creatividad

La propuesta es organizada y coordinada por la Dirección de Ambiente del Municipio de Rojas y tiene como objetivo generar un espacio de aprendizaje, intercambio y encuentro para todas aquellas personas interesadas en el mundo de las plantas, la decoración natural y las técnicas artesanales.

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El seminario es de carácter libre y gratuito, permitiendo que los vecinos puedan incorporarse sin necesidad de contar con conocimientos previos. Las actividades se realizan dos sábados al mes, en el horario de 14 a 16 horas, en el salón ubicado dentro del Parque General Alvear.

Desde el área municipal destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que combinan educación ambiental, recreación y participación ciudadana, ofreciendo herramientas prácticas que pueden ser aplicadas tanto en los hogares como en espacios comunitarios.

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Nueva jornada con aromas naturales y flores artesanales

El último encuentro se llevó a cabo el sábado 4 de julio y estuvo dedicado a la elaboración de distintos elementos decorativos y aromáticos. Durante la jornada, los participantes realizaron difusores con aromas naturales, utilizando materiales pensados para aportar fragancias agradables y una alternativa sustentable para los ambientes.

Además, se trabajó en la creación de flores eternas confeccionadas con tela, una técnica artesanal que permite elaborar piezas decorativas duraderas y reutilizables. La actividad combinó creatividad, diseño y aprovechamiento de materiales, promoviendo prácticas amigables con el ambiente.

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Los asistentes pudieron compartir experiencias, aprender nuevos métodos y desarrollar habilidades manuales en un clima de integración y acompañamiento por parte de los responsables del taller.

El Municipio fortalece las propuestas ambientales para la comunidad

A través de este tipo de encuentros, el Municipio de Rojas continúa fortaleciendo las acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la educación ambiental. Los seminarios buscan acercar a la comunidad propuestas que permitan aprender, crear y disfrutar de actividades relacionadas con la naturaleza.

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La continuidad de los talleres permite que más vecinos puedan sumarse a una iniciativa que combina capacitación y recreación, generando espacios donde la jardinería se transforma en una herramienta para fomentar hábitos sustentables y mejorar la calidad de vida.

Desde la Dirección de Ambiente invitan a quienes estén interesados en participar de las próximas jornadas a acercarse al Parque General Alvear y formar parte de esta propuesta gratuita que sigue creciendo en la comunidad de Rojas.

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