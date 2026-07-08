> Rojas continúa impulsando los talleres ambientales con un nuevo Seminario de Jardinería Especial

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La propuesta gratuita del Municipio de Rojas reunió a vecinos en el Parque General Alvear para aprender técnicas vinculadas a la jardinería, la creatividad y el cuidado del ambiente.

08 de julio de 2026 a las 09:53 a. m.

Fuente: rojasciudad.net · 08 de julio de 2026 a las 09:53 a. m.

El Municipio de la ciudad de Rojas llevó adelante una nueva edición del Seminario de Jardinería Especial, una iniciativa que busca acercar conocimientos, fomentar la participación comunitaria y promover actividades relacionadas con la naturaleza y el reciclado creativo. La jornada se desarrolló en el Parque General Alvear con una importante participación de vecinos.

Un espacio gratuito para aprender sobre jardinería y creatividad La propuesta es organizada y coordinada por la Dirección de Ambiente del Municipio de Rojas y tiene como objetivo generar un espacio de aprendizaje, intercambio y encuentro para todas aquellas personas interesadas en el mundo de las plantas, la decoración natural y las técnicas artesanales.

El seminario es de carácter libre y gratuito, permitiendo que los vecinos puedan incorporarse sin necesidad de contar con conocimientos previos. Las actividades se realizan dos sábados al mes, en el horario de 14 a 16 horas, en el salón ubicado dentro del Parque General Alvear.

Desde el área municipal destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que combinan educación ambiental, recreación y participación ciudadana, ofreciendo herramientas prácticas que pueden ser aplicadas tanto en los hogares como en espacios comunitarios.

Nueva jornada con aromas naturales y flores artesanales El último encuentro se llevó a cabo el sábado 4 de julio y estuvo dedicado a la elaboración de distintos elementos decorativos y aromáticos. Durante la jornada, los participantes realizaron difusores con aromas naturales, utilizando materiales pensados para aportar fragancias agradables y una alternativa sustentable para los ambientes.

Además, se trabajó en la creación de flores eternas confeccionadas con tela, una técnica artesanal que permite elaborar piezas decorativas duraderas y reutilizables. La actividad combinó creatividad, diseño y aprovechamiento de materiales, promoviendo prácticas amigables con el ambiente.

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Los asistentes pudieron compartir experiencias, aprender nuevos métodos y desarrollar habilidades manuales en un clima de integración y acompañamiento por parte de los responsables del taller.

El Municipio fortalece las propuestas ambientales para la comunidad A través de este tipo de encuentros, el Municipio de Rojas continúa fortaleciendo las acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la educación ambiental. Los seminarios buscan acercar a la comunidad propuestas que permitan aprender, crear y disfrutar de actividades relacionadas con la naturaleza.

La continuidad de los talleres permite que más vecinos puedan sumarse a una iniciativa que combina capacitación y recreación, generando espacios donde la jardinería se transforma en una herramienta para fomentar hábitos sustentables y mejorar la calidad de vida.