San Antonio de Areco: “Nos encontramos una cooperativa sin balances”, el desafío de recuperar Penn Controls

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La histórica fábrica de San Antonio de Areco inició una etapa de reconstrucción tras una compleja situación administrativa y busca recuperar su producción metalúrgica.

07 de julio de 2026 a las 10:35 a. m.

Fuente: boscoproducciones.com.ar · 07 de julio de 2026 a las 10:35 a. m.

La Cooperativa Penn Controls atraviesa un proceso de reorganización luego de que la actual conducción asumiera una institución suspendida por el INAES y sin documentación al día. Su presidente, José Torné, contó cómo trabajan para recuperar la actividad industrial que marcó la historia de la ciudad de San Antonio de Areco.

La difícil situación administrativa que encontró la nueva conducción de Penn Controls Cuando José Torné asumió la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa Penn Controls en 2024, el principal desafío no estaba en las máquinas ni en la producción, sino en la situación institucional que atravesaba la entidad.

“Nos encontramos con que no había libros institucionales, no había balances, no había documentación. Simplemente no había nada. Fue todo reorganizar nuevamente”, explicó el presidente al recordar los primeros días de gestión.

La falta de documentación derivó en la suspensión de la cooperativa por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento legal de cooperativas y mutuales en Argentina.

Durante gran parte de 2025, los socios concentraron sus esfuerzos en ordenar la situación administrativa y presentar los balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, un paso fundamental para recuperar la normalidad institucional.

En ese proceso, Torné destacó el acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), especialmente de su referente local Patricia Medina, que colaboró afrontando el costo de dos balances. Los restantes fueron cubiertos con recursos propios de la cooperativa.

A la complejidad administrativa se sumaron deudas heredadas, entre ellas compromisos vinculados al servicio eléctrico, que comenzaron a regularizarse mediante planes de pago.

Penn Controls busca volver a la producción metalúrgica tras superar la suspensión del INAES Mientras avanzaba la regularización institucional, la cooperativa debió encontrar alternativas para sostenerse económicamente. Ante la falta de producción suficiente para cubrir todos los gastos, se realizaron convenios para el uso de distintos sectores del predio, generando ingresos mediante el cobro de cánones.

Luego de que el INAES levantara la suspensión a comienzos de este año, la conducción pudo comenzar a proyectar una nueva etapa enfocada en el objetivo principal: recuperar la actividad productiva.

Actualmente, la Cooperativa Penn Controls está integrada por diez socios. Algunos de ellos ya están jubilados o complementan sus ingresos con otros trabajos, pero mantienen el compromiso de preservar una fábrica que durante décadas fue una de las principales fuentes de empleo privado de San Antonio de Areco.

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El desafío ahora es volver a posicionar a la cooperativa dentro del sector metalúrgico, adaptándose a un escenario industrial diferente y buscando nuevas oportunidades de producción.

Torné reconoce que algunos sectores perdieron competitividad frente al ingreso de productos importados más económicos, pero sostiene que existe capacidad para volver a crecer.

La historia de Penn Controls, una fábrica símbolo del trabajo en San Antonio de Areco La actualidad de Penn Controls está ligada a una historia industrial que forma parte de la identidad de San Antonio de Areco.

Durante décadas, la empresa fue una de las fábricas más importantes de la ciudad y una fuente de trabajo para cientos de familias. Sus instalaciones representaron el crecimiento industrial local y dejaron una huella profunda en varias generaciones de trabajadores.

La crisis económica de fines de los años noventa llevó a la empresa a la quiebra, pero los trabajadores decidieron no abandonar la planta. A través de la Cooperativa de Trabajo 11 de Noviembre iniciaron un proceso de recuperación acompañado por vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

Aquella lucha permitió mantener viva una fuente laboral y conservar un espacio que ya era parte del patrimonio productivo de la ciudad.

Más de veinte años después, la pelea continúa. La reconstrucción actual no sólo apunta a recuperar una actividad económica, sino también a sostener el legado de quienes defendieron la continuidad de la fábrica.

“Esta es la casa de todos. Mientras esté yo, siempre va a ser así”, expresó Torné al convocar a socios y ex trabajadores a acercarse nuevamente a la cooperativa.