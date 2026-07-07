San Pedro: Paro de municipales por 48 horas, reclaman mejoras salariales y crece la incertidumbre por el aguinaldo

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Los gremios rechazaron la oferta salarial del Municipio de San Pedro y realizarán una huelga de dos días mientras persisten las dudas sobre el pago del medio aguinaldo.

Los trabajadores municipales de la ciudad de San Pedro iniciarán este martes un paro de 48 horas en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Departamento Ejecutivo y en un contexto de creciente preocupación por la incertidumbre respecto al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida se extenderá hasta el miércoles y afectará distintos servicios comunales.

Paro de municipales por 48 horas en medio de una negociación salarial sin acuerdo La medida de fuerza fue resuelta por los gremios luego del fracaso de una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales, donde el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 5% para agosto, que sería percibido por los trabajadores recién en septiembre.

La oferta fue rechazada por unanimidad por las organizaciones sindicales, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación y el atraso salarial acumulado durante los últimos meses.

La protesta coincidirá además con el paro ya anunciado por los profesionales de la salud nucleados en Cicop, por lo que se prevé una jornada compleja para el funcionamiento de distintas áreas municipales.

Incertidumbre por el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales Durante el encuentro paritario, las autoridades municipales informaron que los salarios correspondientes al mes serán depositados este martes gracias a un descubierto bancario otorgado por el Banco Provincia, una gestión encabezada por el intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía, Roberto Borgo.

Sin embargo, la situación financiera continúa siendo delicada. El Ejecutivo reconoció que aún no cuenta con los fondos necesarios para afrontar el pago del medio aguinaldo y condicionó su cancelación a la obtención de una asistencia económica por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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En caso de concretarse ese respaldo financiero, el Sueldo Anual Complementario podría abonarse recién durante la próxima semana, aunque hasta el momento no existe una fecha confirmada.

Los gremios reclaman una recomposición salarial superior al 15% Las diferencias entre las partes también quedaron reflejadas en las pretensiones salariales de cada sindicato. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) solicitaron una recomposición de entre el 15% y el 20%, distribuida en dos tramos.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) presentó un reclamo aún mayor, al exigir un incremento del 30%.