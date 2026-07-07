Recolectores municipales de Ramallo reclaman ropa de trabajo, seguridad y mejoras salariales

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Los trabajadores de recolección denunciaron falta de indumentaria y elementos de protección. El gremio anunció una presentación formal ante el Ejecutivo.

07 de julio de 2026 a las 09:55 a. m.

Fuente: diarioelnorte.com.ar · 07 de julio de 2026 a las 09:55 a. m.

Los recolectores de residuos de la Municipalidad de Ramallo hicieron visible un reclamo por las condiciones laborales en las que desarrollan sus tareas. Denuncian falta de ropa adecuada, calzado de seguridad y elementos de protección personal, además de pedidos pendientes por mejoras salariales y actualización de adicionales.

Reclamo de los recolectores municipales de Ramallo por falta de indumentaria La situación tomó estado público luego de que se difundieran imágenes en redes sociales donde se observa a trabajadores del servicio de recolección realizando sus tareas sin la vestimenta correspondiente al puesto y con calzado que no reúne las condiciones necesarias para una actividad considerada de riesgo.

Los empleados señalaron que la falta de elementos de seguridad se mantiene desde hace varios meses y que el problema se vuelve más complejo durante los días de bajas temperaturas, cuando deben cumplir sus funciones al aire libre durante extensas jornadas.

Desde el sector remarcaron que la provisión de ropa de trabajo y elementos de protección personal es una obligación fundamental para garantizar la seguridad de quienes diariamente realizan una tarea esencial para la comunidad.

El Sindicato de Trabajadores Municipales prepara un reclamo formal ante Mauro Poletti El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo anunció que presentará una nota formal al intendente Mauro Poletti para solicitar respuestas inmediatas sobre la situación laboral de los recolectores.

El dirigente gremial manifestó que los trabajadores necesitan contar con la indumentaria adecuada, calzado de seguridad y los elementos necesarios para desarrollar sus tareas. Además, planteó la necesidad de avanzar con una actualización de los adicionales salariales que perciben quienes cumplen funciones en el servicio de recolección.

Según expresaron desde el gremio, los pedidos económicos llevan varios meses sin una respuesta concreta por parte del Ejecutivo municipal, pese a los intentos de generar espacios de diálogo y negociación.

La falta de ropa laboral también afecta a otros sectores municipales El reclamo no se limitaría únicamente al área de recolección de residuos. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales aseguran que otros sectores también atraviesan dificultades similares por la falta de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección.

Entre las áreas mencionadas aparecen los corralones municipales y distintas dependencias del Hospital José María Gomendio, donde trabajadores habrían manifestado inconvenientes relacionados con la disponibilidad de elementos indispensables para sus tareas.

Además, señalaron la situación de integrantes de la cooperativa Mujeres Solidarias, quienes realizan actividades dentro del hospital y, según indicaron, deben adquirir con recursos propios algunos insumos necesarios para cumplir sus funciones.