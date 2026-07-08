> Ramallo: 98 familias avanzaron con la escritura de sus viviendas tras décadas de espera

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En un acto realizado en el Centro Universitario "José Orlando Gaeto", casi un centenar de familias firmó las escrituras de sus viviendas sociales.

Fuente: El Norte · 08 de julio de 2026 a las 09:32 a. m.

Un total de 98 familias de la ciudad de Ramallo concretó un paso decisivo hacia la regularización de sus viviendas al firmar las escrituras de propiedad. El acto se desarrolló en el Centro Universitario "José Orlando Gaeto" y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, en el marco del Programa de Regularización Dominial.

Regularización dominial para garantizar el derecho a la vivienda La jornada marcó un avance significativo para vecinos y vecinas que esperaban desde hacía años, e incluso décadas, la posibilidad de obtener el título de propiedad de sus hogares. La firma de las escrituras corresponde a viviendas sociales construidas mediante distintos planes habitacionales y forma parte del Programa de Regularización Dominial impulsado en la provincia de Buenos Aires.

Este trámite representa una de las instancias finales del proceso administrativo que permite acceder a la escritura definitiva. Para muchas de las familias beneficiadas, la documentación llega después de más de 50 años de espera, poniendo fin a una prolongada situación de incertidumbre respecto de la titularidad legal de sus viviendas.

La escritura brinda seguridad jurídica y respaldo para las familias Obtener la escritura definitiva significa mucho más que contar con un documento. La regularización dominial otorga seguridad jurídica sobre el inmueble, facilita la realización de sucesiones, permite acceder a créditos y habilita distintos trámites administrativos que requieren acreditar la propiedad.

Además, el título de propiedad constituye una herramienta clave para proteger el patrimonio familiar y brindar mayor tranquilidad a las futuras generaciones. Desde la organización destacaron que este proceso fortalece el derecho de las familias a disponer legalmente de sus hogares y reduce la informalidad dominial.

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La actividad contó con la participación de representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, escribanos intervinientes, funcionarios del área de Catastro y Obras Públicas, autoridades municipales y los vecinos que rubricaron la documentación.

Un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio Durante el encuentro, las autoridades resaltaron la importancia de la articulación entre los organismos provinciales y las dependencias locales para llevar adelante estos procesos, que requieren la intervención de distintas áreas técnicas y administrativas hasta completar toda la documentación correspondiente.

El Programa de Regularización Dominial tiene como finalidad garantizar el acceso al título de propiedad a familias que habitan sus viviendas desde hace muchos años, pero que aún no contaban con la escritura definitiva. En este contexto, la firma de las 98 escrituras representa uno de los avances más importantes en materia de regularización habitacional registrados en Ramallo durante el último tiempo.