Peatonal San Nicolás y calle Florida con importantes cambios para el centro de Pergamino

Pergamino

Ambas zonas muestran su nueva fisonomía con mayor accesibilidad para los pergaminenses.

Las obras de remodelación que se ejecutan en la Peatonal San Nicolás y en calle Florida continúan avanzando a buen ritmo y ya muestran cambios significativos en dos de los sectores más transitados del microcentro de Pergamino. A medida que las tareas progresan, comienza a apreciarse la nueva imagen que tendrá la zona, en el marco de un proyecto de renovación integral impulsado por la Municipalidad.

Uno de los aspectos que las autoridades remarcan especialmente es que, pese a la modernización de ambos espacios, la intervención no modifica la identidad ni la fisonomía característica del lugar. Por el contrario, el objetivo es revalorizar estos sectores céntricos, incorporando materiales de mayor calidad, mejorando la funcionalidad y ofreciendo un entorno urbano más seguro, accesible y atractivo para vecinos y visitantes.

En Peatonal San Nicolás En el caso de la Peatonal San Nicolás, la remodelación contempla una adecuación integral del espacio público que permitirá, cuando las circunstancias lo requieran, el ingreso de vehículos. No obstante, el diseño mantiene el concepto de peatonal, priorizando el tránsito de las personas y la permanencia en el lugar.

Dentro del proyecto se prestó especial atención a un aspecto clave: garantizar el acceso de los servicios de emergencia. Por ese motivo, durante la planificación y ejecución de la obra se respetaron las dimensiones de ancho necesarias para asegurar que ambulancias, autobombas, patrulleros y otros vehículos de asistencia puedan circular sin inconvenientes ante cualquier eventualidad.

Desde el Municipio destacaron que esta previsión fue uno de los ejes del proyecto, permitiendo compatibilizar una intervención urbana moderna con las necesidades operativas que demanda un sector de intensa actividad comercial y peatonal.

Un cambio fundamental En tanto, sobre calle Florida, los trabajos también evidencian un importante grado de avance. Allí ya fueron colocados los nuevos componentes que conformarán la calzada, materiales especialmente seleccionados por su mayor resistencia y durabilidad, lo que permitirá reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar las condiciones de circulación.

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La intervención continuará durante las próximas horas con la instalación de nuevas luminarias y otros elementos previstos dentro del plan de renovación. El nuevo sistema de iluminación no solo aportará una estética renovada al sector, sino que también contribuirá a mejorar la seguridad y la visibilidad durante la noche.

Las obras forman parte de una planificación integral destinada a poner en valor uno de los sectores más importantes de Pergamino, acompañando la actividad económica con infraestructura moderna y espacios públicos renovados.

Lo que viene Una vez finalizados los trabajos, tanto la Peatonal San Nicolás como calle Florida ofrecerán una imagen completamente actualizada, con mejores condiciones de transitabilidad, mayor funcionalidad y una estética acorde con las necesidades actuales de la ciudad, sin perder la identidad que históricamente caracteriza al centro pergaminense.