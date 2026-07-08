Del corazón de Pergamino a la biblioteca de Antonela: Camucha Escobar llegó al universo de Messi

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Pergamino

Mientras Lionel Messi vuelve a emocionar al país con otra actuación decisiva en el Mundial, un inesperado guiño cultural conecta a Pergamino con la familia del capitán. Antonela Roccuzzo mostró entre sus últimas lecturas La memoria del mal, la novela de la escritora pergaminense Camucha Escobar.

En plena euforia mundialista, cuando cada aparición de Lionel Messi vuelve a captar la atención del planeta y alimenta la ilusión de millones de argentinos, un detalle compartido por Antonela Roccuzzo despertó el interés de los amantes de la literatura y, especialmente, de los pergaminenses.

La esposa del capitán de la Selección Argentina publicó en sus redes sociales un video mostrando algunas de las lecturas que la acompañan en estos días. Entre títulos de autores internacionales y reconocidas novelas contemporáneas apareció La memoria del mal, de la escritora pergaminense Camucha Escobar.

El gesto, sencillo pero de enorme repercusión por tratarse de una de las mujeres con mayor exposición pública del país, significó una inesperada vidriera para la autora nacida en Pergamino, cuya obra viene consolidándose desde hace años dentro de la literatura argentina contemporánea.

La escena adquiere un valor simbólico especial por el contexto. Mientras Messi continúa escribiendo nuevas páginas de su historia deportiva y mantiene viva la ilusión argentina en el Mundial 2026, Antonela comparte un costado mucho más íntimo de su vida cotidiana: el de una lectora apasionada que encuentra tiempo para los libros aun en medio del ritmo frenético que implica acompañar al mejor futbolista del mundo durante una Copa del Mundo.

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Para Pergamino, la aparición del nombre de Camucha Escobar en esa selección de lecturas representa mucho más que una curiosidad de las redes sociales. Es el reconocimiento, aunque sea indirecto, al recorrido de una autora que ha construido una voz propia dentro de la narrativa argentina y que hoy trasciende fronteras al llegar a una de las familias más observadas del planeta.

La literatura también encuentra así su lugar en el fenómeno mundialista. Mientras las miradas siguen cada gambeta de Messi dentro de la cancha, fuera de ella aparece otro motivo de orgullo argentino: una novela escrita por una autora pergaminense forma parte de las lecturas elegidas por Antonela Roccuzzo.