En Pergamino, los vecinos eligen el nuevo corredor que une el Paseo Ribereño y el Parque Belgrano

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Pergamino

Los espacios públicos en Pergamino continúan creciendo a través de una política concreta para el desarrollo general de los mismos.

La transformación de los espacios públicos continúa siendo uno de los ejes para la planificación urbana en Pergamino. En ese marco, el intendente Javier Martínez recorrió junto al secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Esteban Giugliani, el nuevo tramo que conecta el Paseo Ribereño con el Parque Belgrano, una obra que ya fue inaugurada y que, a pocas semanas de su habilitación, se consolidó como uno de los sectores más concurridos por vecinos que realizan actividades deportivas, recreativas o simplemente buscan disfrutar de un entorno natural dentro de la ciudad.

Esta intervención permitió integrar dos de los espacios verdes más importantes de Pergamino mediante la construcción de un camino asfaltado que brinda continuidad al recorrido peatonal y deportivo. De esta manera, quienes habitualmente caminaban, corrían o utilizaban alguno de estos paseos ahora cuentan con un circuito más amplio, seguro y conectado, favoreciendo una mejor circulación y ampliando las posibilidades de uso de toda la ribera.

Qué obras se realizaron La obra incluyó además la instalación de un moderno sistema de iluminación con tecnología LED, una mejora que modificó sustancialmente la dinámica del lugar. La incorporación de nuevas columnas de alumbrado no solo incrementó la visibilidad durante las horas nocturnas, sino que también fortaleció las condiciones de seguridad para quienes utilizan el corredor después de la puesta del sol, un horario en el que cada vez más vecinos realizan actividad física luego de la jornada laboral.

Durante la recorrida, el intendente Martínez destacó el valor que “tienen este tipo de intervenciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el uso de los espacios públicos”, dijo el mandatario local.

“Hemos concluido la obra para que nuestros vecinos puedan disfrutar de dos lugares hermosos de la ciudad, tanto de día como de noche. Mejoramos los puentes para que se pueda circular con tranquilidad y esperamos que todos la disfruten”, expresó Martínez luego de la recorrida concretada.

Las mejoras también comprendieron los trabajos sobre puentes existentes dentro de este recorrido, permitiendo así una circulación más cómoda y segura para los peatones y deportistas. Estas intervenciones formaron parte de un proyecto integral destinado a eliminar obstáculos, optimizar la conectividad y garantizar un tránsito fluido a lo largo de todo el corredor.

Respuesta de los vecinos Desde su inauguración, el espacio mostró una importante respuesta de la comunidad; en este sentido, cada jornada puede observarse una intensa actividad, especialmente durante las primeras horas de la mañana, a la siesta o al atardecer, cuando cientos de vecinos recorren el circuito caminando o trotando. También es frecuente la presencia de familias con niños, adultos mayores y grupos de entrenamiento que encontraron en este nuevo recorrido un ámbito apropiado para desarrollar actividades al aire libre.

La consolidación de este corredor responde a una tendencia que se viene profundizando en Pergamino durante los últimos años: la creciente utilización de parques, plazas y paseos como ámbitos de encuentro, recreación y práctica deportiva. En ese contexto, la ampliación de la infraestructura pública busca acompañar esa demanda con espacios cada vez más accesibles, confortables y seguros.

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Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano remarcaron que la obra permitió integrar dos sectores emblemáticos de nuestra ciudad que, hasta ahora, funcionaban como espacios independientes.

“Esta obra logró integrar dos de los lugares más emblemáticos de Pergamino, generando un circuito continuo, moderno y seguro. La iluminación LED cambió por completo el uso del lugar, permitiendo que muchas personas también puedan disfrutarlo en horario nocturno con mayor tranquilidad", señalaron desde el área.

La utilización de estos elementos representa además un avance en materia de eficiencia energética. Este tipo de tecnología consume menos electricidad que aquellos sistemas tradicionales, requiere un menor mantenimiento y ofrece además una mejor calidad de iluminación, favoreciendo tanto la visibilidad como la percepción de seguridad por parte de quienes transitan el lugar.

Más espacios verdes El nuevo corredor forma parte de una política sostenida de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos impulsada por el Municipio. Durante los últimos años se ejecutaron diversas intervenciones destinadas a mejorar las plazas, parques y paseos, incorporando veredas, mobiliario urbano, forestación, iluminación y equipamiento para actividades recreativas y deportivas.

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La conexión entre el Paseo Ribereño y el Parque Belgrano constituye un paso más dentro de esa estrategia, ya que no solo amplía la superficie destinada al esparcimiento, sino que también fortalece toda la integración urbana y promueve hábitos saludables mediante la práctica de actividad física en un entorno natural.

Para numerosos vecinos, el nuevo recorrido representa la posibilidad de realizar caminatas o entrenamientos más extensos sin necesidad de interrumpir el circuito, aprovechando un trayecto continuo que combina sectores arbolados, vistas al Arroyo y espacios abiertos. Esa característica convirtió rápidamente a la obra en uno de los puntos de encuentro más elegidos por quienes buscan realizar ejercicio o disfrutar de un momento al aire libre.