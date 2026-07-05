Entre el humor y el absurdo, Descabellada debutó con éxito y anuncia otra función

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Cultura

La nueva producción del Taller de Producción Talía, dirigida por Marta Lere y Fabrizio Sceglio, se estrenó este sábado con una comedia policial desopilante.

Con una sala colmada y una cálida respuesta del público, ayer se estrenó en Espacio GAE (Guido 722) Descabellada, la nueva propuesta del Taller de Producción Talía. Bajo la dirección de Marta Lere y Fabrizio Sceglio, la obra apuesta al humor desbordado, el absurdo y la estética del policial revisteril para ofrecer una experiencia teatral cargada de situaciones disparatadas y personajes tan extravagantes como entrañables.

La producción marca el primer estreno del año del Taller Talía, integrado por alumnos que desde hace varios años comparten un proceso de formación y creación escénica. El trabajo conjunto se refleja en un elenco consolidado que vuelve a subir a escena con una propuesta coral, dinámica y de ritmo vertiginoso. Además, el grupo ya se encuentra preparando una nueva producción que verá la luz hacia fin de año.

El elenco está integrado por: Adriana Mercuri, Antonellla Cepeda, Camila Garrote, David Cabrera, Diana Naranjo, Emilia Torres, Eugenia Navarro, Héctor “Colo” Risso, Josefina Bianchi, Jaoycelin Radilla, Juanita Muñoz, Mariángeles Ortenzi, Melisa Dmínguez, Natalia Vera, Nora Nocelli y Silvana Ampudia.

De qué trata Descabellada La historia gira en torno a la misteriosa desaparición de una diva, hecho que desencadena una serie de enredos donde nadie parece ser quien dice ser. Tres sospechosas envueltas en strass y pelucas, dos policías tan torpes como obstinados, un jefe con intenciones poco claras, un cargamento ilegal coordinado por monjas de dudosa reputación, vecinas convencidas de la presencia de un fetichista, hermanas que ocultan secretos y un dúo de periodistas sensacionalistas conforman el delirante universo de Descabellada.

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Con un humor que juega permanentemente con el absurdo, la parodia y los códigos de la revista teatral, la obra propone un policial en el que descubrir la verdad resulta casi irrelevante frente a la sucesión de situaciones insólitas que mantienen al espectador entre la risa y la sorpresa.

La puesta tiene una duración aproximada de 50 minutos y está recomendada para mayores de 13 años.