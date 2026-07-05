> Noche de gala en el Concejo Deliberante para celebrar la Independencia

Cultura

La Orquesta Estable del Conservatorio de Música, el Coro Polifónico Municipal y el Estudio de Danzas Cascanueces protagonizarán el martes 8 un espectáculo.

En el marco de las celebraciones por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el próximo miércoles 8, a las 20:00, se llevará a cabo una Noche de Gala en el recinto del Concejo Deliberante de Pergamino, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal (Florida 629).

En la oportunidad se realizará un reconocimiento a la Clínica Pergamino por sus 90 años de trayectoria en la ciudad.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá a destacados elencos artísticos de la ciudad en un espectáculo especialmente preparado para rendir homenaje a la fecha patria.

El programa estará a cargo de la Orquesta Estable del Conservatorio Provincial de Música "Juan Carlos Paz", una de las formaciones musicales de mayor trayectoria en el ámbito local, y del Coro Polifónico de Pergamino, reconocido por su permanente actividad en conciertos y celebraciones institucionales.

Como invitado especial participará además el Estudio de Danzas Cascanueces, que aportará una propuesta coreográfica para completar una velada en la que la música, el canto y la danza se unirán para celebrar uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.

La gala forma parte de las actividades organizadas en la ciudad para conmemorar el 9 de Julio, fecha que recuerda la histórica declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamada en 1816 por el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de esta propuesta cultural, que busca reafirmar los valores patrios a través del arte y ofrecer un espacio de encuentro para compartir una celebración abierta a todos los vecinos.

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Noche de gala en el Concejo Deliberante El programa previsto para la velada es el siguiente:

-Conservatorio de Música “Juan Carlo Paz”: Dúo de violín, 1 - Catalina Grandoli - Manuel Cortasa. Etude (Suzuki. S). 2 - Gala Anzotegui - Manuek Cortasa. Gavotte From Mignon (Thomas, A.)

-Coro Polifónico Municipal, director, Diego Moran: El conjuro (Tamara Castro), junto a la cantante Cintia Villalba; Toco y me voy (Bersuit Vergarabat); La melodía de Dios (Tan Biónica); Mirame (Connie & Pablo), junto a los autores de la canción.

-Orquesta Estable del Conservatorio de Música: 1 - Himno Nacional con la participación del Coro Polifónico Municipal. 2 - Así Hablo Zaratustra (Strauss, Richard). 3 - Himno a la alegría (Beethoven). 4 - Waltz 2 (Shostakovich Dimitri), intervención del Estudio Cascanueces. 5 - El Danubio Azul (Strauss Johann), intervención del Estudio Cascanueces. 6 - Over The Rainbow (Harold Arlen). 7 - El Lago de los Cisnes (Tchaikovsky Piotr), intervención del Estudio Cascanueces. 8 - Selección Beatles.