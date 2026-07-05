Douglas Haig empató y quedó a un paso de la clasificación

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El Rojinegro igualó 0 a 0 frente Sportivo Las Parejas en el Estadio Miguel Morales. En la próxima fecha, la penúltima, visitará a Atlético Escobar.

Por la decimosexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, Douglas Haig igualó 0 a 0 frente a Sportivo Las Parejas este domingo en el Estadio Miguel Morales. Con este resultado y la igualdad de Sportivo Belgrano (1 a 1 de local frente a Independiente de Chivilcoy), el Rojinegro sigue en la punta junto al equipo de San Francisco.

El primer tiempo concluyó empatado 0 a 0, reflejando una intensa disputa en un terreno de juego condicionado por una persistente llovizna que acompañó los primeros 45 minutos. A pesar de la inestabilidad climática, el Rojinegro manejó los hilos del partido y asumió el protagonismo del encuentro. Con el claro objetivo de conseguir el triunfo para sellar su clasificación anticipada a la Zona Campeonato, el equipo dirigido por Sebastián Cejas adelantó líneas y generó las opciones más claras frente al arco rival a través de un tiro libre de Brian Meza y un cabezazo de Jonatan Palacio. Sportivo Las Parejas, por su parte, se replegó de manera ordenada para contener las transiciones del Fogonero, pero en ofensiva mostró poco y nada.

En el segundo tiempo Douglas Haig siguió buscando el gol del triunfo, pero a pesar de su dominio territorial careció de ideas claras en los últimos metros del campo. Sportivo Las Parejas tampoco mostró mucho y si bien mejoró su funcionamiento en el último tramo, no inquietó demasiado al arquero Facundo Perrone. El 0 a 0 no se modificó y con el punto logrado, Douglas Haig quedó muy cerca de lograr el pasaporte a la Zona Campeonato, ya que aventaja al sexto, Sportivo Las Parejas, por seis puntos cuando restan esa cantidad en disputa. En la próxima fecha visitará a Atlético Escobar.

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