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Douglas Haig empató y quedó a un paso de la clasificación

El Rojinegro igualó 0 a 0 frente Sportivo Las Parejas en el Estadio Miguel Morales. En la próxima fecha, la penúltima, visitará a Atlético Escobar.

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05 de julio de 2026 a las 06:02 p. m.
Douglas Haig empató y quedó a un paso de la clasificación

Por la decimosexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, Douglas Haig igualó 0 a 0 frente a Sportivo Las Parejas este domingo en el Estadio Miguel Morales. Con este resultado y la igualdad de Sportivo Belgrano (1 a 1 de local frente a Independiente de Chivilcoy), el Rojinegro sigue en la punta junto al equipo de San Francisco.

El primer tiempo concluyó empatado 0 a 0, reflejando una intensa disputa en un terreno de juego condicionado por una persistente llovizna que acompañó los primeros 45 minutos. A pesar de la inestabilidad climática, el Rojinegro manejó los hilos del partido y asumió el protagonismo del encuentro. Con el claro objetivo de conseguir el triunfo para sellar su clasificación anticipada a la Zona Campeonato, el equipo dirigido por Sebastián Cejas adelantó líneas y generó las opciones más claras frente al arco rival a través de un tiro libre de Brian Meza y un cabezazo de Jonatan Palacio. Sportivo Las Parejas, por su parte, se replegó de manera ordenada para contener las transiciones del Fogonero, pero en ofensiva mostró poco y nada.

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En el segundo tiempo Douglas Haig siguió buscando el gol del triunfo, pero a pesar de su dominio territorial careció de ideas claras en los últimos metros del campo. Sportivo Las Parejas tampoco mostró mucho y si bien mejoró su funcionamiento en el último tramo, no inquietó demasiado al arquero Facundo Perrone. El 0 a 0 no se modificó y con el punto logrado, Douglas Haig quedó muy cerca de lograr el pasaporte a la Zona Campeonato, ya que aventaja al sexto, Sportivo Las Parejas, por seis puntos cuando restan esa cantidad en disputa. En la próxima fecha visitará a Atlético Escobar.

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DOUGLAS HAIG 0

SPORTIVO LAS PAREJAS 0

Estadio: “Miguel Morales”. Árbitro: Guillermo Adrián González. Asistentes: Hernán José Vallejos y Melina Mariel Eizaguirre. Cuarto árbitro: Rodrigo Edgardo López. Douglas Haig: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Sportivo Las Parejas: Felipe San Juan; Marcos Fissore, Matías Smith, Juan Polacci; Lautaro Labaroni, Alejo Villalba, Maximiliano Pollahi, Alan Martínez, Ignacio González; Lautaro. Rolón y Esteban Schonfeld. DT: Lucas Baldino. Amonestados: Meza (DH); Schonfeld, Zanoni, Vergara y Pollachi (SLP). Cambios: 45' Guillermo Pereira x Martín Caballo (DH), 56' Emilio Suárez x Alexis Schmidt (SPO), 58' Marcos Giménez x Carlos Arriola (DH), 58' Simón Fiorito x Elián Tus (DH), 70' Joel Piccinini x Ignacio González (SPO), 70' Ivo Cantadori x Aaron Martínez (SPO), 79' Lucio Urquía x Gonzalo Schonfeld (SPO), 79' Juan Pedro Ardanaz x Leonardo Rolón (SPO) y 82' Luka Rosciano x Jonatan Palacio (DH).

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