> Vialidad: Ofertas económicas para la Ruta Nº 188 y Autopista Pilar Pergamino

Pergamino

Corresponde a los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, que reúnen más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.

06 de julio de 2026 a las 04:01 p. m.

06 de julio de 2026 a las 04:01 p. m.

Vialidad Nacional informó que, este lunes, a través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura del segundo sobre correspondiente a las ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.

En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas. Cabe recordar que el pasado 11 de mayo se realizó la apertura del primer sobre, vinculado a los antecedentes y condiciones técnicas de las empresas.

La apertura de las ofertas económicas constituye un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con las instancias previstas hasta la adjudicación final.

Nueva etapa para las rutas Esta etapa incluye la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, destinados a su explotación, administración y mantenimiento, distribuidos en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

-Mediterráneo: 672, 32 KM. RN 7 y 35, provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

-Puntano: 720 KM. RN 8, 36, 193 y A - 005, provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

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-Portuario Sur: 636, 75 KM. RN 9 y 188, provincias de Buenos Aires y La Pampa.

-Portuario Norte: 528, 04 KM. RN 9, 33 y A-008, provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

La Etapa II-B está constituida por rutas nacionales ubicadas en el centro y litoral del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. En este sentido, se busca mejorar la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio productivo.

Vialidad Nacional Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.