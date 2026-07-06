> Llega LA OPINION 365: una nueva forma de ahorrar y disfrutar

Pergamino

Desde este lunes está abierta la inscripción al nuevo Club de Beneficios de LA OPINION. Por solo $19.999 por mes, los socios accederán a los mismos beneficios a nivel nacional de Clarín 365, promociones exclusivas en Pergamino, el diario de los domingos sin cargo y contenidos premium de LA OPINION

06 de julio de 2026 a las 10:40 a. m.

06 de julio de 2026 a las 10:40 a. m.

Ahorrar todos los meses, disfrutar más beneficios y seguir conectado con el medio de comunicación de mayor trayectoria de la región. Esa es la propuesta de LA OPINIÓN 365, el nuevo Club de Beneficios que La Opinión lanzó oficialmente este lunes.

Desde este momento está abierta la inscripción para una membresía que reúne en una sola propuesta ventajas locales, beneficios nacionales y contenidos exclusivos, pensada para que cada socio reciba mucho más de lo que paga.

Con una cuota mensual de $19.999, LA OPINIÓN 365 ofrece acceso a todos los beneficios de Clarín 365 y suma una amplia red de promociones exclusivas en comercios de Pergamino y la región.

La ecuación es simple: con apenas dos o tres consumos al mes, el ahorro suele superar ampliamente el valor de la cuota.

Una salida al Cinema Pergamino, una compra en Simplicity o cargar combustible en Shell son apenas algunos ejemplos de comercios donde los descuentos permiten recuperar rápidamente el costo de la membresía. Y la red seguirá creciendo con nuevas incorporaciones en gastronomía, indumentaria, salud, entretenimiento, servicios, belleza, hogar y muchos otros rubros.

Además, LA OPINIÓN 365 acompaña a sus socios cuando salen de Pergamino. Quienes viajen a Buenos Aires, Rosario u otras ciudades podrán utilizar todos los beneficios de Clarín 365 en miles de comercios adheridos de todo el país.

Desde cadenas como McDonald's hasta complejos de cine, espectáculos, gastronomía, turismo y primeras marcas, la membresía abre la puerta a descuentos durante todo el año, tanto en locales físicos como en importantes tiendas online.

Más que descuentos Pero LA OPINIÓN 365 va mucho más allá de los descuentos.

Seguí leyendo Podcast Podcast del 24 de mayo de 2026

Los socios recibirán sin cargo la edición papel de La Opinión todos los domingos, el día de mayor contenido editorial, con suplementos especiales, entrevistas, investigaciones y toda la información de Pergamino y la región.

También accederán a contenidos exclusivos y experiencias especialmente desarrolladas para quienes forman parte de esta comunidad de beneficios, una propuesta que seguirá creciendo con nuevos servicios y ventajas.

Con este lanzamiento, La Opinión reafirma su evolución como medio multiplataforma. Durante más de un siglo acompañó a los pergaminenses informando cada día. Hoy suma un nuevo motivo para estar cerca de sus lectores: ayudarlos a ahorrar, acceder a beneficios exclusivos y disfrutar mucho más de cada compra.

Desde este lunes comienza una nueva etapa.

Porque pertenecer a LA OPINIÓN 365 no es solo tener una tarjeta de descuentos. Es formar parte de una comunidad que combina información, beneficios y ahorro, todos los días del año.