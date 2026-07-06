El cambio del Banco Provincia en el uso de cajeros: ¿De qué se trata?

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Pergamino

El Banco Provincia confirmó un cambio en el uso de todos sus cajeros, que muchos usuarios descubrieron con sorpresa a la hora de operar.

El Banco Provincia (Bapro) puso en marcha un nuevo sistema para los cajeros automáticos, que reemplaza la impresión de comprobantes en papel por el envío automático de constancias digitales al correo electrónico registrado por cada usuario en e-Provincia. La medida busca reducir el consumo de papel y fomentar prácticas sustentables.

La iniciativa alcanza a quienes tengan registrada una dirección de correo electrónico en e-Provincia, a donde se enviarán automáticamente los comprobantes digitales una vez finalizada cada operación.

La nueva modalidad alcanza a extracciones de dinero, consultas de saldo, transferencias, constitución de plazos fijos, solicitudes de préstamos, pagos de impuestos y servicios, compras y recargas, entre otras operaciones habituales realizadas en los cajeros automáticos.

¿Qué cambios busca Banco Provincia? Con este cambio, la entidad busca disminuir el consumo de papel y avanzar en políticas orientadas al cuidado del ambiente, impulsando una alternativa más sustentable para la emisión de comprobantes.

Las operaciones que todavía no estén incluidas dentro de este sistema continuarán entregando comprobantes impresos como ocurre actualmente.