Pergamino, entre las 20 ciudades con mejores condiciones habitacionales del país

Pergamino

El informe, cuyos resultados fueron difundidos recientemente y dados a conocer por la organización, analizó las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes y asignó a Pergamino un puntaje de 7,42 sobre un máximo posible de 10.

Pergamino volvió a ubicarse entre las ciudades con mejores indicadores urbanos de la Argentina. De acuerdo con el Índice Habitacional Urbano (IHU), elaborado por la Fundación Tejido Urbano sobre la base de la información relevada por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, la ciudad integra el grupo de las 20 localidades con mejores condiciones de habitabilidad del país y se posiciona, además, entre las siete mejores de la provincia de Buenos Aires.

El informe, cuyos resultados fueron difundidos recientemente y dados a conocer por la organización, analizó las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes y asignó a Pergamino un puntaje de 7,42 sobre un máximo posible de 10. Esa valoración la ubica claramente por encima del promedio nacional, que alcanzó los 6,2 puntos, reflejando un desempeño destacado en variables vinculadas con la infraestructura urbana, la calidad de las viviendas y el acceso de la población a los servicios esenciales.

En esta línea, cabe decir que el ranking lo encabeza Río Tercero, de la provincia de Córdoba; y Pergamino está prácticamente en la misma línea de Mar del Plata, Junín, Necochea y Chivilcoy; incluso todas estas localidades por encima de San Nicolás, Bahía Blanca y 9 de Julio; entre otras.

Este Índice Habitacional Urbano constituye una herramienta destinada a medir las condiciones materiales en las que viven los habitantes de las principales ciudades argentinas. A diferencia de otros estudios que buscan establecer un ranking de calidad de vida, el IHU pone el foco exclusivamente en el estado del hábitat urbano y en la disponibilidad de infraestructura básica, aspectos considerados fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de desarrollo para la población.

Cómo se hizo el trabajo Para elaborar la clasificación, la Fundación Tejido Urbano tomó como referencia siete indicadores surgidos del último censo nacional. Entre ellos se encuentran la cantidad de hogares que comparten una misma vivienda, los niveles de hacinamiento, la calidad constructiva de las viviendas, el acceso al agua potable por red, la disponibilidad de desagües cloacales, el acceso a la energía eléctrica y la seguridad en la tenencia de la vivienda, contemplando tanto a propietarios como a inquilinos.

Esta combinación de los factores permite poder obtener una radiografía precisa sobre la situación habitacional de cada ciudad y establecer comparaciones objetivas entre los principales centros urbanos del país. En ese contexto, Pergamino logró una ubicación destacada gracias a un desempeño equilibrado en la mayoría de las variables analizadas, lo que evidencia un nivel de infraestructura superior al promedio nacional.

El informe remarca que las ciudades que ocupan estos primeros lugares presentan, en lo general, menores niveles de hacinamiento, mejores condiciones edilicias y una amplia cobertura de los servicios públicos básicos, elementos que inciden directamente en la calidad del hábitat. Precisamente, esos son algunos de los aspectos más importantes en los que Pergamino muestra resultados favorables de acuerdo con los datos censales.

La diferencia con el promedio argentino también resulta significativa. Mientras el conjunto de las 80 ciudades evaluadas obtuvo una media de 6,2 puntos, Pergamino alcanzó 7,42, es decir, más de un punto por encima del promedio nacional. Esa distancia refleja una realidad urbana relativamente consolidada en comparación con otros centros urbanos de similares características.

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Fundación Tejido Urbano El trabajo elaborado por la Fundación Tejido Urbano también pone de manifiesto las profundas desigualdades territoriales existentes en la Argentina. Las ciudades ubicadas en las regiones del Norte Grande concentran, en líneas generales, los puntajes más bajos del índice debido a mayores dificultades de acceso a servicios esenciales, déficit habitacional, precariedad constructiva y mayores niveles de hacinamiento.

En contrapartida, las ciudades del centro del país y buena parte de la región pampeana registran los indicadores más elevados.

En ese escenario, Pergamino aparece nuevamente entre las localidades con mejores condiciones habitacionales, consolidando una posición que la distingue dentro de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. El estudio no pretende establecer cuál es la mejor ciudad para vivir, sino ofrecer una herramienta objetiva para conocer el estado del parque habitacional y orientar futuras políticas públicas vinculadas con la vivienda, la infraestructura y el desarrollo urbano.

Índice Urbano Los responsables del informe aclaran que el Índice Habitacional Urbano no contempla variables como ingresos, empleo, educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente o espacios públicos, factores que también influyen en la calidad de vida de los habitantes. Su objetivo es medir exclusivamente las condiciones materiales de la vivienda y el acceso a la infraestructura básica, utilizando información oficial proveniente del Censo 2022.

La Fundación Tejido Urbano, organización dedicada al estudio de las políticas de vivienda y planificación urbana, desarrolla este tipo de investigaciones con el propósito de aportar evidencia para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida en las ciudades argentinas. Sus informes son elaborados a partir de datos oficiales y buscan ofrecer una visión comparativa sobre la realidad urbana del país.