El efectivo recupera protagonismo en Pergamino: Hay más descuentos para quienes pagan “al contado”

Pergamino

La razón principal no responde a una cuestión cultural ni tecnológica, sino estrictamente económica: los elevados costos financieros que hoy deben afrontar los comerciantes para cobrar por medios electrónicos.

Durante los últimos meses comenzó a observarse un cambio en la forma de pagar las compras en numerosos comercios de Pergamino. Luego de varios años en los que las billeteras virtuales, las transferencias inmediatas y los pagos con las tarjetas parecían consolidarse como las opciones preferidas tanto para clientes como para vendedores, el dinero en efectivo volvió a ganar espacio. La razón principal no responde a una cuestión cultural ni tecnológica, sino estrictamente económica: los elevados costos financieros que hoy deben afrontar los comerciantes para cobrar por medios electrónicos.

Un relevamiento realizado por LA OPINIÓN entre distintos comercios de la ciudad permitió comprobar que cada vez son más los locales que incentivan el pago en efectivo mediante descuentos que oscilan entre el 10 y el 30 por ciento, dependiendo del rubro y del monto de la compra. La estrategia busca reducir el impacto de las comisiones que cobran las plataformas de pago, evitar plazos de acreditación del dinero y mejorar la disponibilidad inmediata de efectivo para afrontar los gastos cotidianos del negocio.

Esta modalidad se repite en negocios de indumentaria, calzado, ferreterías, corralones, casas de electricidad, pinturerías, comercios de repuestos, bazares, mueblerías e incluso algunos locales gastronómicos de Pergamino, donde los carteles con leyendas como “Precio especial en efectivo” o “Descuento pagando al contado” volvieron a aparecer en mostradores y vidrieras.

Un cambio rotundo Para muchos comerciantes pergaminenses, el problema no radica en aceptar los pagos digitales, sino en el costo que implica hacerlo. Cada venta realizada mediante tarjeta de crédito, débito o bien las billeteras virtuales representa un porcentaje que se descuenta automáticamente en concepto de comisión. A ello se suman, en algunos casos, los tiempos de acreditación del dinero, que pueden demorar varios días dependiendo del medio utilizado.

En un contexto económico donde cada peso cuenta y donde las necesidades de capital de trabajo son permanentes, disponer del dinero en el momento de la venta se convirtió en un factor determinante para la administración diaria de cualquier comercio.

De acuerdo con lo relevado por LA OPINIÓN, numerosos comerciantes de Pergamino reconocen que prefieren resignar una parte del margen de ganancia mediante un descuento directo antes que afrontar las comisiones de los sistemas electrónicos y esperar la acreditación de los fondos. La ecuación resulta sencilla: ofrecer un beneficio al cliente permite concretar las ventas, fidelizar los compradores y, al mismo tiempo, disponer inmediatamente del dinero para reponer mercadería, pagar proveedores o hacer frente a obligaciones impositivas y salariales.

Este fenómeno también modificó los hábitos de muchos consumidores. Si hace algunos años predominaba la búsqueda de cuotas sin interés o promociones bancarias, hoy numerosos clientes consultan directamente cuál es el precio pagando en efectivo. En muchos casos, la diferencia termina siendo significativa y representa un ahorro considerable, especialmente en compras de mayor valor.

Diferentes rubros En los recorridos realizados por LA OPINIÓN pudo comprobarse que algunos locales exhiben dos precios claramente diferenciados: uno correspondiente a pagos electrónicos y otro, más conveniente, para quienes abonan al contado. Otros comerciantes prefieren mantener un único precio de lista y ofrecer el descuento únicamente al momento de concretar la operación.

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La situación refleja también un cambio en la relación entre comerciantes y medios de pago. Durante los últimos años, las billeteras virtuales experimentaron un crecimiento exponencial gracias a la rapidez de las operaciones, la posibilidad de realizar pagos desde el teléfono celular y las promociones impulsadas por bancos y empresas financieras. Sin embargo, muchos de esos beneficios fueron perdiendo atractivo a medida que aumentaron los costos operativos para los vendedores.

En Pergamino, esta tendencia comienza a consolidarse como una práctica habitual. Los comerciantes sostienen que el objetivo no es desalentar el uso de la tecnología ni rechazar los pagos electrónicos, sino encontrar un equilibrio que permita sostener la rentabilidad en un escenario económico complejo. La mayoría continúa aceptando todos los medios de pago, aunque deja en claro cuál resulta más conveniente tanto para el negocio como para el cliente.

Descuentos, siempre Los descuentos en efectivo aparecen entonces como una herramienta comercial que beneficia a ambas partes. El comprador accede a un precio más bajo, mientras que el comerciante evita gastos financieros que, acumulados durante el mes, representan una suma importante dentro de la estructura de costos.

Otro aspecto que mencionan comerciantes consultados por LA OPINIÓN es que el efectivo simplifica la operatoria diaria. No existen demoras por acreditaciones, rechazos de operaciones ni inconvenientes técnicos vinculados con aplicaciones o conexiones a internet. La venta queda cerrada en el momento y el dinero pasa inmediatamente a formar parte del capital disponible del negocio.

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Este escenario demuestra que, lejos de desaparecer, el efectivo mantiene un papel relevante en la actividad comercial. Si bien la digitalización de los pagos continúa avanzando y forma parte de la vida cotidiana de los consumidores, la realidad económica llevó a muchos comerciantes de Pergamino a volver a valorar las ventajas del dinero físico.