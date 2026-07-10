Falleció José Castro tras sufrir un grave accidente en motocicleta durante una práctica recreativa

Pergamino

El reconocido comerciante e integrante de una histórica familia del ciclismo permanecía internado en el Hospital San José tras sufrir graves lesiones en un accidente ocurrido durante una práctica recreativa con motocicleta.

El fallecimiento de José "Josecito" Castro enluta a Pergamino tras permanecer internado en el Hospital San José a raíz de las graves lesiones internas sufridas en un accidente de motocicleta ocurrido mientras realizaba una práctica recreativa en un circuito de la zona rural de la ciudad. La noticia generó un profundo pesar entre familiares, amigos y la comunidad.

Accidente de motocicleta El siniestro ocurrió en las últimas horas, cuando Castro participaba de una jornada de manejo recreativo en un circuito ubicado en la zona rural de Pergamino. Por causas que no trascendieron oficialmente y que forman parte de las actuaciones correspondientes, sufrió un fuerte impacto que le ocasionó lesiones de extrema gravedad.

Tras el accidente fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde el equipo médico desplegó todos los esfuerzos para estabilizarlo. Sin embargo, la gravedad de las lesiones internas resultó irreversible y este viernes se confirmó su fallecimiento.

Histórico comerciante La noticia golpeó especialmente a quienes conocían a "Josecito" Castro por su trayectoria como comerciante y por su permanente vínculo con el mundo del ciclismo. Durante años estuvo al frente de la tradicional bicicletería ubicada en la esquina de Lagos y 9 de Julio, un comercio convertido en punto de encuentro para ciclistas, deportistas y clientes de distintas generaciones.

Su trato cordial, la predisposición para ayudar y el conocimiento adquirido durante toda una vida dedicada a las bicicletas hicieron que se ganara el respeto y el afecto de quienes frecuentaban el local.

Legado del ciclismo José Castro era hijo de "Cachi" Castro, uno de los nombres más representativos del ciclismo pergaminense. Siguiendo esa tradición familiar, también practicó la disciplina y mantuvo vivo el legado deportivo que durante décadas distinguió a la familia.

Seguí leyendo Policiales Dos nuevos detenidos en Pergamino por el millonario asalto a una joyería de Córdoba

Con el paso de los años, esa pasión encontró continuidad desde su actividad comercial, acompañando a numerosos ciclistas aficionados y competidores, además de promover el uso de la bicicleta como deporte y medio de transporte.

Pesar en Pergamino La confirmación del fallecimiento provocó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, condolencias y acompañamiento para sus familiares.

Amigos, clientes, deportistas y vecinos coincidieron en destacar sus cualidades humanas, recordándolo como una persona sencilla, solidaria y siempre dispuesta a colaborar. También resaltaron el legado que deja una familia identificada desde hace décadas con la historia del ciclismo en Pergamino.