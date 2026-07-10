Dos nuevos detenidos en Pergamino por el millonario asalto a una joyería de Córdoba

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Policiales

La DDI Pergamino realizó nuevos allanamientos y capturó a dos sospechosos por el robo armado a una joyería de Corral de Bustos. También secuestró alhajas y relojes.

La investigación por el violento asalto a una joyería de Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba, sumó un nuevo avance con dos detenciones concretadas este viernes en Pergamino. Los procedimientos fueron realizados por la DDI local en conjunto con investigadores cordobeses, en el marco de una causa que ya había derivado en un primer arresto y el secuestro de una camioneta.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino volvió a desplegar un importante operativo para colaborar con la Justicia de Córdoba en el esclarecimiento del millonario robo perpetrado el pasado 18 de junio en la joyería Gentili, ubicada en la ciudad de Corral de Bustos.

Los nuevos procedimientos se realizaron este viernes como resultado de una investigación conjunta entre la DDI Pergamino y la Dirección General de Investigaciones Criminales de la provincia de Córdoba, que permitió reunir nuevas pruebas sobre la presunta participación de una banda integrada por delincuentes radicados en nuestra ciudad.

En el marco de un exhorto judicial librado por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del juez César Solazzi, y por requerimiento de la Justicia cordobesa, los efectivos allanaron dos domicilios con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Pergamino y San Nicolás.

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de Doctor Valentini y Rafael Obligado. Allí los investigadores detuvieron a Víctor Martín Castillo, de 46 años, y secuestraron un DVR, una tarjeta de memoria correspondiente a un sistema de videovigilancia, teléfonos celulares, relojes y distintas alhajas consideradas de interés para la causa.

El segundo allanamiento se concretó en un inmueble de calle Florencio Blanco sin número, donde fue detenido José Luis Cepeda, de 56 años. En ese lugar los efectivos también incautaron un teléfono celular y varios relojes que serán sometidos a pericias.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Córdoba y serán trasladados para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Un primer operativo había permitido detener a otro sospechoso Estas nuevas capturas se suman al procedimiento realizado el pasado 24 de junio, cuando la DDI Pergamino localizó una camioneta Volkswagen Amarok que era intensamente buscada por los investigadores cordobeses por haber sido utilizada, presuntamente, durante el golpe.

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Tras tareas de inteligencia, los detectives establecieron el lugar donde el vehículo permanecía oculto, en un predio ubicado en la zona del cruce de las rutas nacional 188 y provincial 32.

Con la correspondiente orden judicial, los efectivos allanaron el lugar, secuestraron la camioneta Volkswagen Amarok dominio AE619SC y detuvieron a Roberto Carlos Luque, de 53 años, además de incautar diversos elementos considerados relevantes para la investigación.

El violento robo a la joyería El hecho que originó la investigación ocurrió durante la mañana del 18 de junio en la joyería Gentili, de la ciudad cordobesa de Corral de Bustos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía de Instrucción de esa jurisdicción, tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el comercio, redujeron y maniataron al propietario, Norberto Gentili, y concretaron el robo en pocos minutos.

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Los asaltantes lograron apoderarse de una importante cantidad de relojes, alhajas de oro y plata, cadenas y otros objetos de elevado valor económico, para luego escapar antes de la llegada de la Policía.

A partir de distintas tareas investigativas, el seguimiento de un vehículo y el análisis de otras evidencias, los pesquisas comenzaron a centrar las sospechas sobre una organización integrada por personas con residencia en Pergamino, lo que motivó la intervención de la DDI local y la realización de los distintos allanamientos.