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Dieron a conocer la identidad del adulto mayor que se quitó la vida en las salas velatorias

Se trata de un hombre de 81 años que minutos más tarde de las 19:00 del jueves ingresó a la capilla de responsos y se efectuó un disparo con un arma de fuego.

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09 de julio de 2026 a las 09:29 p. m.
Dieron a conocer la identidad del adulto mayor que se quitó la vida en las salas velatorias
El adulto mayor ingresó al edificio de las salas velatorias minutos después de las 19:00.

Dieron a conocer la identidad del adulto mayor que falleció este jueves en una sala velatoria de la ciudad.

Se trata de Mustafa Ismael Domingo, de 82 años, quien, de acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, se quitó la vida dentro de la capilla de responsos del establecimiento. El caso es investigado mediante registros de cámaras de seguridad y distintas pericias sobre el arma secuestrada.

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Identidad confirmada

Con el avance de las actuaciones judiciales se conoció que la persona fallecida era Mustafa Ismael Domingo, de 82 años. El dramático episodio ocurrió minutos después de las 19:00 de este jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, en un edificio funerario donde, en ese momento, se desarrollaban distintos velatorios.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre ingresó a la capilla de responsos y, pocos instantes después, se escuchó una detonación que alertó a quienes se encontraban en el lugar.

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Investigación judicial

El fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Fiscalía N° 3, se hizo presente en los primeros minutos posteriores al hecho para supervisar las actuaciones y coordinar las medidas de prueba junto con el personal policial y peritos.

Entre las evidencias incorporadas a la causa se encuentran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio funerario. De acuerdo con esos registros, el adulto mayor ingresó por uno de los accesos laterales de la capilla y, segundos más tarde, se produjo el disparo. Cuando el personal acudió al lugar lo encontró sin signos vitales.

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Los investigadores también secuestraron el arma de fuego hallada junto al cuerpo, la cual será sometida a las correspondientes pericias balísticas.

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Pericias del arma

Como parte del protocolo habitual en este tipo de investigaciones, los especialistas realizarán el Dermotest en ambas manos del fallecido con el objetivo de determinar la presencia de residuos compatibles con un disparo de arma de fuego. Esa prueba permitirá respaldar o descartar la hipótesis principal que, hasta el momento, sostiene que el hombre atentó contra su propia vida.

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Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, que aguarda los resultados de las pericias científicas para completar la reconstrucción de lo ocurrido.

Conmoción en velatorios

El hecho generó una profunda conmoción entre las personas que se encontraban en las salas velatorias acompañando a familiares y amigos de distintos fallecidos.

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Uno de los presentes fue quien informó de inmediato sobre lo sucedido al cronista de Diario LA OPINIÓN, mientras el personal de emergencias y efectivos policiales preservaban la escena para permitir el trabajo de los investigadores.

Con el correr de las horas, la Justicia avanzó con la identificación de la víctima y la recolección de pruebas que permitan cerrar formalmente la investigación sobre las circunstancias del episodio.

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