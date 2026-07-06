Una noche de drogas, alcohol y un extraño episodio en un hotel alojamiento terminó con una joven hospitalizada

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Policiales

Una joven de 25 años fue atendida dos veces en el Hospital San José tras una presunta fiesta con drogas y alcohol en un hotel alojamiento de Pergamino.

Una joven de 25 años fue internada en el Hospital San José de Pergamino luego de protagonizar un confuso episodio ocurrido en un hotel alojamiento de la ciudad, donde, según su propio relato, hubo consumo de drogas y bebidas alcohólicas. La Fiscalía inició una causa por averiguación de ilícito para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron delitos durante el encuentro.

Investigación en Pergamino El hecho comenzó a ser investigado el sábado al mediodía, cuando desde la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos "San José" informaron a la Policía sobre el ingreso, por sus propios medios, de una joven de 25 años que presentaba un estado de malestar que motivó la intervención médica.

Durante la primera entrevista con los efectivos, la mujer brindó un relato considerado confuso por los investigadores, aunque alcanzó a manifestar que horas antes había permanecido junto a su pareja en un hotel alojamiento ubicado en las inmediaciones del Segundo Cruce de Pergamino.

Según su declaración, durante la permanencia en el establecimiento se consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes. En ese contexto aseguró que, en determinado momento, se apagó la iluminación de la habitación e ingresó una persona cuya identidad y sexo dijo desconocer. Siempre de acuerdo con su versión, esa persona le habría cortado parte del cabello.

Drogas y alcohol El testimonio despertó interrogantes entre los investigadores debido a las inconsistencias del relato y a la posibilidad de que en la habitación hubieran participado más personas que una pareja, en un encuentro donde presuntamente hubo consumo de sustancias prohibidas, alcohol y relaciones sexuales.

Precisamente, uno de los objetivos de la investigación judicial es establecer cuántas personas estuvieron presentes en el lugar, qué ocurrió durante esas horas y si alguna de las conductas denunciadas constituye un delito penal.

Por el momento, ninguna de esas circunstancias fue confirmada oficialmente y forma parte de las diligencias ordenadas por la Justicia.

Investigación judicial La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 dispuso el inicio de una causa caratulada "Averiguación de ilícito", además de recibir declaración testimonial a la joven y avanzar con distintas medidas probatorias.

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Sin embargo, mientras se desarrollaban las actuaciones, el personal médico constató que la paciente había abandonado el Hospital San José sin recibir el alta correspondiente.

A partir de esa situación, efectivos policiales iniciaron su búsqueda y lograron localizarla horas más tarde en la vivienda de un familiar, ubicada sobre calle Monteagudo.

Registros del motel Al advertir que la mujer continuaba necesitando atención sanitaria, el personal policial solicitó nuevamente una ambulancia del SAME, que la trasladó otra vez al Hospital San José para continuar con la evaluación clínica.

En paralelo, la Fiscalía ordenó al Grupo Táctico Operativo (GTO) realizar distintas diligencias destinadas a reconstruir los hechos.

Entre las principales medidas figura la obtención y análisis de las cámaras de seguridad del hotel alojamiento, con el propósito de establecer quiénes ingresaron y egresaron del establecimiento durante el período en el que ocurrió el episodio.

Los investigadores también procurarán identificar a todas las personas que pudieron haber participado del encuentro y verificar si la versión aportada por la joven encuentra respaldo en otros elementos de prueba.