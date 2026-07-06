Rompieron el vidrio de una camioneta y robaron una cartera durante un torneo de pádel

> Rompieron el vidrio de una camioneta y robaron una cartera durante un torneo de pádel

Policiales

Una mujer de Arroyo Dulce sufrió un robo en Pergamino mientras acompañaba a su hija a un torneo de pádel. Delincuentes rompieron la ventanilla de su camioneta.

Una mujer de 56 años oriunda de Arroyo Dulce fue víctima de un robo en Pergamino mientras acompañaba a su hija a un torneo de pádel. Delincuentes rompieron la ventanilla de su camioneta estacionada en el barrio 27 de Noviembre y se llevaron una cartera con documentación personal, tarjetas bancarias y medicamentos.

Robo El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en la zona de Isaac Annan y Carpani Costa, detrás del complejo de canchas de pádel "Go", un sector ubicado entre la Ruta Nacional 8 y el barrio 27 de Noviembre.

La víctima había viajado desde la localidad de Arroyo Dulce para acompañar a su hija a disputar un torneo de padres. Como lo hace habitualmente, estacionó su camioneta Ford Ranger y se dirigió al complejo deportivo sin advertir que había dejado una cartera tipo mochila sobre el asiento trasero.

"Ese día estacioné alrededor de las cuatro de la tarde. Voy seguido porque acompaño a mi hija a los torneos. La verdad es que no me acordé de que había dejado la cartera en el asiento de atrás. Si lo hubiera recordado, jamás la dejaba ahí", relató la mujer.

Ventanilla destrozada Al regresar al vehículo, cerca de las 18:00, encontró roto el cristal de la puerta trasera izquierda y comprobó que delincuentes habían ingresado al habitáculo para llevarse la cartera.

Dentro del bolso había una billetera sin dinero en efectivo, pero sí toda la documentación personal, el Documento Nacional de Identidad, la licencia de conducir, tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias, además de medicamentos de uso personal y otros destinados a su hija.

"Se llevaron una mochila chica con una billetera. No tenía efectivo. Lo que había era el documento, el carnet de conducir, las tarjetas y una bolsa con medicamentos. Fue más el daño y todos los trámites que tengo que hacer ahora que el valor de lo que robaron", lamentó.

La mujer explicó que apenas advirtió el robo procedió a bloquear las tarjetas y vaciar las cuentas asociadas para evitar posibles maniobras fraudulentas.

"Por suerte no alcanzaron a usar ninguna tarjeta. Apenas me di cuenta hice todos los bloqueos y transferí el dinero para que no pudieran hacer compras", comentó.

Otro hecho similar Durante la conversación con este medio, la víctima reveló un dato que incrementa la preocupación por la modalidad delictiva en esa zona de la ciudad.

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"Después me enteré de que unos veinte o treinta minutos antes había pasado exactamente lo mismo a una cuadra de donde estaba mi camioneta. Yo no sabía nada. Si me hubiera enterado, cambiaba el vehículo de lugar inmediatamente", expresó.

Ese dato es ahora analizado por los investigadores para establecer si ambos episodios fueron cometidos por los mismos autores y bajo una modalidad repetida consistente en recorrer vehículos estacionados y romper los cristales para apoderarse rápidamente de los objetos visibles en el interior.

Según estimó la damnificada, el robo ocurrió en un lapso muy breve.

"Unas chicas conocidas pasaron por el lugar y la camioneta todavía estaba bien. Debe haber sucedido entre las cinco y las cinco y media de la tarde. Fueron apenas unos minutos", señaló.

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Investigación policial La denuncia fue radicada esa misma tarde y dio origen a una causa por robo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Personal policial realizó la constatación de los daños, tomó fotografías del vehículo y dio intervención al Grupo Táctico Operativo (GTO), que trabaja en la búsqueda de cámaras de seguridad públicas y privadas que permitan reconstruir los movimientos de los delincuentes.

Los investigadores procuran establecer si existen registros fílmicos de los autores y si guardan relación con otros ataques contra vehículos estacionados registrados en las inmediaciones durante la misma jornada.