Domenech abandonó en Termas y perdió terreno en el campeonato

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El pergaminense quedó involucrado en un incidente múltiple apenas iniciada la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo y debió abandonar. Pasó del sexto al décimo puesto en el campeonato.

La sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada este fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo, dejó un sabor amargo para Alfonso Domenech. El piloto pergaminense, que llegaba con el envión anímico del segundo puesto conseguido en La Plata y con expectativas de seguir acercándose a los primeros lugares del campeonato, debió abandonar apenas iniciada la final al quedar involucrado en un incidente múltiple que terminó prematuramente con su carrera.

Después de haber recuperado protagonismo en la fecha anterior, donde cortó una racha de tres abandonos consecutivos y había escalado al sexto puesto del campeonato, el campeón 2024 de la categoría afrontaba el compromiso en Santiago del Estero con la ilusión de volver a sumar fuerte. Sin embargo, la fortuna le dio la espalda en una competencia que ofrecía buenas perspectivas.

La actividad comenzó el sábado con dos entrenamientos en los que Domenech se ubicó 20° y 14°, respectivamente. Luego, en la clasificación, registró un tiempo de 2m. 08s. 710/1.000 (a 2s. 045/1.000 de la pole) que inicialmente lo dejó 12°, aunque tras las sanciones aplicadas a otros pilotos avanzó al 11° puesto.

El domingo mostró su mejor rendimiento del fin de semana en la segunda batería. Largando desde el cuarto lugar, realizó una gran partida para ubicarse segundo y durante toda la competencia presionó al líder, Julián Santero. En los metros finales sostuvo un intenso duelo con Ricardo Risatti, quien lo superó por apenas 31 milésimas y lo relegó al tercer puesto.

Con ese desempeño, el piloto del Volkswagen Virtus preparado por el Saturni Racing largó desde la novena posición la competencia final, con buenas expectativas de volver a sumar puntos importantes.

Abandono prematuro La final, sin embargo, duró apenas unos metros para el pergaminense. Cuando se apagó el semáforo, Domenech tuvo una buena largada, pero rápidamente se encontró con el auto de Mauricio Lambiris, que había quedado retrasado. En la maniobra para esquivarlo se produjo un roce con Leonel Pernía y luego recibió otro impacto de Risatti, que tuvo problemas en la palanca de cambios. Domenech quedó en el medio de la pista, pero afortunadamente, el resto del pelotón logró esquivarlo y el incidente no pasó a mayores, aunque significó el abandono inmediato del pergaminense en una final que fue ganada por el arrecifeño Agustín Canapino.

Retroceso en el campeonato El abandono tuvo un impacto directo en el campeonato. Domenech, que había llegado a Termas ocupando el sexto puesto luego del podio conseguido en La Plata, cayó al décimo lugar del campeonato con 95 puntos. El líder es Agustín Canapino, que acumula 184 unidades, por lo que la diferencia del pergaminense con la cima pasó a ser de 89 puntos.

Más allá del resultado deportivo, el piloto pergaminense vivió una semana especial, ya que el martes previo a la carrera había sido distinguido por el Concejo Deliberante como Deportista Sobresaliente del Partido de Pergamino, un reconocimiento a su trayectoria y a los títulos obtenidos en el Turismo Nacional (Clase 2 en 2016 y Clase 3 en 2024).