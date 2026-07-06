Condenan a 8 años de prisión a un sujeto por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Pergamino

> Condenan a 8 años de prisión a un sujeto por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Pergamino

Policiales

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 condenaron a ocho años de prisión a un padrastro por los abusos sufridos por la hija de su ex pareja.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino dictó una sentencia de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo para un sujeto hallado culpable de abusar reiteradamente de la pequeña hija de su expareja.

El tribunal, integrado por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone, lo condenó como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia y por ser la víctima menor de edad.

De acuerdo con lo probado durante el juicio, los ataques sexuales se prolongaron por un lapso aproximado de tres años, entre 2017 y 2021, época en la que la víctima tenía entre 6 y 9 años de edad.

Los abusos cotidianos El agresor convivía con la madre de la menor en una vivienda del Barrio La Rioja y perpetraba los abusos con una frecuencia casi diaria. Para lograr su cometido, el hombre aprovechaba las madrugadas mientras el resto de la familia dormía o los momentos en que la madre de la pequeña se ausentaba por motivos laborales. Además, para garantizar su impunidad, amenazaba a la niña diciéndole que si contaba algo mataría a su madre y a sus hermanos.

"Vos nunca me crees nada" El estremecedor caso salió a la luz de forma inesperada a raíz de un altercado doméstico. La madre de la menor le quitó el teléfono celular a modo de reprimenda, lo que provocó el llanto y la frustración de la niña, quien le reclamó: "vos nunca me crees nada". Ante la sorpresa por esa frase, la madre indagó y la pequeña le reveló los episodios de abuso. Posteriormente, una mujer policía vinculada a la familia (cuñada de la menor) logró hablar a solas con la niña. En esa charla, la víctima se quebró y pudo brindar detalles de los hechos, lo que derivó en la inmediata radicación de la denuncia en la Comisaría de la Mujer el 2 de agosto de 2022.

Acusación de la Fiscalía El fiscal Nelson Mastorchio encabezó la acusación durante la instrucción y en el debate oral en los Tribunales pergaminenses.

Seguí leyendo Podcast Podcast del 7 de julio de 2026

Desde la Fiscalía 3, Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez lograron acreditar los abusos del padrastro con el testimonio en Cámara Gesell de la menor y los relatos de testigos y pericias de especialistas.

Estrategia de la Defensa Durante el debate oral, la defensa del imputado intentó instalar la versión de que el relato de la menor era falso, argumentando que se trataba de una represalia por el castigo del celular. No obstante, el juez Burrone, apoyado por sus pares, desestimó esta línea argumental catalogándola como una "mera conjetura" sin sustento probatorio.

Condena del Tribunal El Tribunal le otorgó plena credibilidad y centralidad a la declaración de la niña brindada a través de la Cámara Gesell. Los psicólogos y especialistas que intervinieron destacaron que el relato de la menor fue espontáneo, coherente, carente de inducción y consecuente con la angustia vivida, derribando así el principio de inocencia del acusado.

La resolución judicial, con fecha del 6 de julio de 2026, estipula que el condenado deberá mantener su situación actual de arresto domiciliario controlado mediante una pulsera de monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.