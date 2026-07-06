Conmoción por el suicidio de un joven efectivo de la Policía del Comando de Patrulla

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Policiales

Un oficial de 33 años se quitó la vida de un disparo en su residencia del Complejo Habitacional 512.

06 de julio de 2026 a las 02:58 p. m.

06 de julio de 2026 a las 02:58 p. m.

El joven oficial Brian Salazar (33) se quitó la vida de un disparo con su arma reglamentaria en el interior de su residencia del complejo habitacional "Virgen de Guadalupe" en la mañana de este lunes.

En las primeras horas de la tarde de este lunes se desplegaron fuerzas policiales y de rescate ante un llamado de emergencias.

Los familiares lo encontraron sin vida dentro de una habitación y llamaron al servicio de emergencias 911.

Aparentemente, el agente perteneciente al escuadrón policial del Comando de Patrulla, se habría descerrajado un disparo con su arma reglamentaria.

Así fue como atentó contra su vida; de acuerdo a los trascendidos de fuentes cercanas a la investigación policial y judicial.