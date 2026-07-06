Conmoción por el suicidio de un joven efectivo de la Policía del Comando de Patrulla
Un oficial de 33 años se quitó la vida de un disparo en su residencia del Complejo Habitacional 512.
El joven oficial Brian Salazar (33) se quitó la vida de un disparo con su arma reglamentaria en el interior de su residencia del complejo habitacional "Virgen de Guadalupe" en la mañana de este lunes.
En las primeras horas de la tarde de este lunes se desplegaron fuerzas policiales y de rescate ante un llamado de emergencias.
Las mas leidas de Policiales
Violencia de género: denuncian que un empresario embistió el auto de su ex pareja y la amenazó de muerte
Una noche de drogas, alcohol y un extraño episodio en un hotel alojamiento terminó con una joven hospitalizada
Condenan a 8 años de prisión a un sujeto por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Pergamino
Buscan en Santa Fe a Facundo Nahuel Moreno, un joven de Pergamino desaparecido desde hace varios días
Rompieron el vidrio de una camioneta y robaron una cartera durante un torneo de pádel
Los familiares lo encontraron sin vida dentro de una habitación y llamaron al servicio de emergencias 911.
Aparentemente, el agente perteneciente al escuadrón policial del Comando de Patrulla, se habría descerrajado un disparo con su arma reglamentaria.
Así fue como atentó contra su vida; de acuerdo a los trascendidos de fuentes cercanas a la investigación policial y judicial.
La instrucción judicial, por la calificación de "Suicidio" está a cargo del fiscal Fernando Pertierra en la Fiscalía 1.