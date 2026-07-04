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Entraron a robar con la llave a una vivienda de calle Saucedo y desvalijaron la propiedad

El robo ocurrió durante la madrugada del sábado en calle Saucedo. Los delincuentes ingresaron con una llave y sustrajeron electrodomésticos, muebles y bienes.

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04 de julio de 2026 a las 02:38 p. m.
Entraron a robar con la llave a una vivienda de calle Saucedo y desvalijaron la propiedad

Un robo en Pergamino volvió a generar preocupación entre los vecinos de la zona de calle Saucedo, entre avenida Monseñor Scalabrini y Avellaneda. Durante la madrugada de este sábado, delincuentes ingresaron a una vivienda desocupada, utilizaron una llave para acceder por la puerta principal y escaparon con electrodomésticos, mobiliario y distintos bienes de valor, dejando un importante desorden en el interior del inmueble.

Robo

El hecho se habría producido alrededor de las 5:30 de la madrugada. Fueron los propios vecinos quienes comenzaron a advertir que algo extraño sucedía al escuchar ruidos y corridas en la cuadra.

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Ante esa situación, algunos residentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad particulares orientadas hacia la calle y comprobaron que varias personas trasladaban elementos pertenecientes a la vivienda ubicada sobre calle Saucedo.

Las imágenes permitieron reconstruir parte de la maniobra, aunque por el momento no trascendió la identidad de los autores ni si actuaron utilizando algún vehículo para transportar el voluminoso botín.

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Ingresaron con llave

De acuerdo con las primeras versiones aportadas por vecinos de la cuadra, los delincuentes habrían accedido al inmueble utilizando una llave por la puerta principal, sin ejercer violencia sobre los accesos.

Una vez en el interior recorrieron las distintas dependencias de la vivienda y fueron retirando todos los objetos que consideraron de valor.

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Entre los elementos sustraídos se encuentran una cocina, un lavarropas, un secarropas, mobiliario, equipamiento de cocina y otras pertenencias que permanecían en el inmueble, actualmente desocupado.

Además del robo, los autores provocaron un importante desorden mientras revisaban cada ambiente en busca de objetos para llevarse.

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Consternación vecinal

Los primeros en advertir la magnitud del hecho fueron vecinos que se acercaron al inmueble luego de observar movimientos sospechosos.

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Uno de ellos relató la sorpresa que provocó descubrir el estado de la vivienda cuando finalmente ingresaron los propietarios.

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"¿Viste que te dije que se sentían corridas? Le llevaron todo a la señora. Entraron con llave por adelante. Se llevaron la cocina, el lavarropas, el secarropas. No sabés el desastre que hicieron", expresó un vecino al reconstruir lo ocurrido.

Según ese mismo testimonio, otro residente advirtió que las cortinas de la vivienda estaban corridas, lo que despertó las sospechas. Cuando los dueños ingresaron comprobaron que prácticamente todos los electrodomésticos y gran parte del mobiliario habían desaparecido.

La indignación también estuvo marcada por el estado en que quedó el inmueble, ya que los delincuentes removieron instalaciones y provocaron daños para retirar algunos de los artefactos.

Investigación policial

Tras descubrir el ilícito, los damnificados dieron aviso a la Policía para que se iniciaran las actuaciones correspondientes.

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Los investigadores procuran establecer con precisión el horario en que se produjo el robo, la cantidad de personas que participaron y el recorrido que realizaron para retirar los objetos sustraídos sin ser interceptados.

En ese sentido, las cámaras de seguridad particulares instaladas en la cuadra podrían convertirse en una prueba clave para reconstruir los movimientos de los delincuentes y avanzar en su identificación.

La causa quedó sujeta a la investigación judicial, mientras se analizan las imágenes de videovigilancia y se relevan otros posibles registros que permitan esclarecer este nuevo robo en Pergamino.

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