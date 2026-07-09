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Julia Riera avanzó con autoridad a cuartos de final en Aschaffenburg

La pergaminense derrotó a la italiana Martina Trevisan y buscará el pase a semifinales frente a la georgiana Ekaterine Gorgodze, a quien venció la semana pasada en Stuttgart.

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09 de julio de 2026 a las 03:15 p. m.
Julia Riera avanzó con autoridad a cuartos de final en Aschaffenburg
Julia Riera continúa con su positiva gira europea: venció a Trevisan y se metió entre las ocho mejores de Aschaffenburg.

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Fernando BongiovanniPeriodista

Julia Riera continúa atravesando un positivo presente en su gira europea del circuito ITF. La tenista pergaminense volvió a mostrar un sólido nivel este jueves y se clasificó a los cuartos de final del torneo W100 de Aschaffenburg, Alemania, al derrotar con autoridad a la italiana Martina Trevisan por 6-4 y 6-1.

La jugadora de 24 años, ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA y cuarta preclasificada del certamen, necesitó 1 hora y 31 minutos para superar a Trevisan (405ª), una rival con vasta experiencia en el circuito y que llegó a ocupar un lugar entre las 20 mejores del mundo en 2023.

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Luego de un primer set parejo, en el que Riera logró imponer diferencias en los momentos decisivos para quedarse con el parcial por 6-4, elevó aún más su nivel en el segundo para cerrar con un contundente 6-1 y asegurar su lugar entre las ocho mejores del certamen.

Un nuevo cruce con Gorgodze

Este viernes, en busca de las semifinales, Riera volverá a enfrentarse con la georgiana Ekaterine Gorgodze, actual 217ª del ranking mundial y séptima preclasificada del torneo. Será un duelo con un antecedente muy reciente. La semana pasada ambas se cruzaron también en los cuartos de final del W50 de Stuttgart-Vaihingen y la victoria quedó en manos de “Juli”, que se impuso por 3-6, 6-3 y 6-0.

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Ese triunfo fue uno de los más importantes de una semana que terminó siendo muy positiva para la pergaminense, ya que alcanzó las semifinales del certamen y además conquistó el título de dobles junto a María Lourdes Carlé.

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Regularidad en la gira europea

La clasificación a los cuartos de final en Aschaffenburg confirma el buen presente de Riera en la continuidad de su gira europea en torneos del circuito ITF. La pergaminense alcanzó por quinto certamen consecutivo, como mínimo, la instancia de cuartos de final, una muestra de su regularidad.

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La semana pasada alcanzó las semifinales del W50 de Stuttgart-Vaihingen, donde enlazó tres buenas victorias (venció a la rumana Elena Bertea, a la española Nuria Párrizas Díaz -ex Top 50 del mundo- y a la georgiana Ekaterine Gorgodze) antes de caer en esa instancia ante la ucraniana Anastasiia Sobolieva por 6-4 y 6-2.

Ya en Aschaffenburg volvió a responder a las expectativas como cuarta preclasificada del certamen. Tras remontar en su debut el martes frente a la alemana Emily Seibold (485°) -por 4-6, 6-2 y 6-0- y superar este jueves con autoridad a la italiana Trevisan, se aseguró un lugar entre las ocho mejores y buscará este viernes alcanzar otra semifinal cuando enfrente nuevamente a la georgiana Gorgodze.

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Este positivo recorrido le permite seguir sumando valiosos puntos para el ranking de la WTA y afianzarse de cara a la segunda parte de la temporada, con el objetivo de continuar escalando posiciones y acercarse al Top 150 mundial.

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