Douglas oficializó la llegada del arquero Gabriel Ratalín
El arquero de 28 años, proveniente de San Telmo, ya se entrena bajo las órdenes de Sebastián Cejas y es el primer refuerzo oficializado por el Rojinegro en el mercado de invierno. El club espera la habilitación de Martín Schlotthauer y Gonzalo Baglivo.
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Douglas Haig refuerza su plantel para afrontar lo que viene en el Torneo Federal A 2026. Este miércoles, el Rojinegro oficializó la incorporación del arquero Gabriel Ratalín, de 28 años, quien llegó procedente de San Telmo, equipo de la Primera Nacional.
El oriundo de la localidad cordobesa de San Basilio se sumó a los entrenamientos el lunes, un día después del empate 0 a 0 frente a Sportivo Las Parejas en el Estadio Miguel Morales, y desde entonces trabaja bajo las órdenes del entrenador Sebastián Cejas.
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Formado en las divisiones inferiores de Arsenal, Ratalín también defendió los colores de San Martín de Burzaco, Independiente de Chivilcoy y San Telmo, institución desde la que arribó al Fogonero. Tras firmar su contrato, ya quedó a disposición del cuerpo técnico para afrontar lo que resta del campeonato.
Otros dos refuerzos
Además de Ratalín, otros dos futbolistas ya entrenan junto al plantel del Rojinegro y se convertirán en incorporaciones para lo que resta de la temporada. Se trata del delantero Martín Schlotthauer, de 26 años, quien llega desde Acassuso (Primera Nacional) y registra un paso por Independiente de Chivilcoy, y del mediocampista Gonzalo Baglivo, que inició su segundo ciclo en Douglas Haig luego de su paso por Colegiales (Primera Nacional) y de haber sido una de las piezas destacadas del eqquipo durante 2025.
No obstante, Schlotthauer y Baglivo todavía no fueron oficializados por la institución, ya que resta que ambos sean incorporados a la planilla oficial del Consejo Federal de la AFA, trámite indispensable para quedar habilitados.
Con la clasificación en la mira
Mientras incorpora nuevas variantes al plantel, Douglas Haig ya se enfoca en el compromiso del próximo sábado, cuando visitará a Atlético Escobar por la decimoséptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.
El conjunto dirigido por Sebastián Cejas buscará sellar la clasificación a la Zona Campeonato, objetivo que quedó al alcance de la mano tras el empate sin goles frente a Sportivo Las Parejas del pasado domingo en el Miguel Morales. Con ese resultado, el Rojinegro quedó a un paso de asegurar su lugar entre los clasificados de la zona (del 1° al 5°) cuando restan dos fechas para el cierre de la Fase Regular y procurará conseguir ese pasaporte en condición de visitante.