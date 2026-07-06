Tomás Casquero fue segundo en 25 de Mayo y sigue líder

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El ajedrecista pergaminense volvió a tener una destacada actuación en la quinta fecha del Prix del Centro de la Provincia, donde obtuvo el segundo puesto en Sub 15 y se mantiene como puntero.

El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero volvió a destacarse este domingo en la quinta fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada en la ciudad de 25 de Mayo. El certamen se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Técnica N° 1 y reunió a jugadores de todas las categorías, desde Sub 8 hasta Mayores, en una nueva jornada de alto nivel competitivo.

En la categoría Sub 15, que contó con más de 30 participantes, “Tomi” Casquero ratificó su positivo presente al quedarse con el segundo puesto tras completar una sólida actuación: ganó 5 partidas, empató 1 y perdió 1, acumulando 5,5 puntos.

El primer lugar fue para Pedro Buljubasich (Salto), quien se consagró con 6,5 unidades. El podio se completó con una definición muy ajustada, ya que tanto el tercero, Bautista López, como el cuarto, Salvador Rodríguez Bahía, finalizaron también con 5,5 puntos, aunque por sistema de desempate quedaron detrás del pergaminense. Con este resultado, Casquero, de 9 años, continúa liderando el campeonato en Sub 15, sosteniendo una campaña de gran regularidad a lo largo del circuito provincial.

Un recorrido destacado en el Prix 2026 El desempeño en 25 de Mayo se suma a una racha positiva dentro del Prix del Centro, donde Casquero viene siendo protagonista en cada presentación. En este 2026, ya había logrado actuaciones sobresalientes en las primeras fechas del certamen, consolidándose como uno de los principales animadores de la categoría Sub 15 pese a competir frente a rivales de mayor edad.

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En Chacabuco (1ª fecha), se quedó con el primer puesto con campaña perfecta, ganando las siete partidas disputadas. En Bolívar (2ª fecha), volvió a ser protagonista sumando 6,5 puntos y repitiendo el primer lugar. Este recorrido lo posiciona como uno de los principales referentes de la categoría Sub 15, a pesar de competir con frecuencia frente a rivales de mayor edad y experiencia.