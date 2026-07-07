Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
FúnebresLO365
Deportes

Julia Riera arrancó firme otra semana en Alemania

Derrotó a la alemana Emily Seibold para avanzar a los octavos de final del torneo W100 de Aschaffenburg. También festejó en dobles para redondear una jornada ideal.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
07 de julio de 2026 a las 05:21 p. m.
Julia Riera arrancó firme otra semana en Alemania
Julia Riera comenzó con una sólida remontada su participación en el W100 de Aschaffenburg y ya está en los octavos de final.

Escribe

F
Fernando BongiovanniPeriodista

Julia Riera comenzó este martes con el pie derecho su participación en el torneo ITF W100 de Aschaffenburg, Alemania, al avanzar a los octavos de final luego de una sólida remontada frente a la alemana Emily Seibold.

La pergaminense, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la jugadora local, invitada por la organización (wild card) y ubicada en el puesto 485 del mundo, por 4-6, 6-2 y 6-0, en un encuentro en el que fue creciendo con el correr de los sets hasta imponerse con total autoridad en el parcial decisivo.

Publicidad

Las mas leidas de Deportes

1

Douglas Haig empató y quedó a un paso de la clasificación

5/7, 06:02 p. m.
Douglas Haig empató y quedó a un paso de la clasificación
2

Domenech abandonó en Termas y perdió terreno en el campeonato

6/7, 01:11 p. m.
Domenech abandonó en Termas y perdió terreno en el campeonato
3

Julia Riera campeona de dobles en Alemania junto a Lourdes Carlé

4/7, 03:51 p. m.
Julia Riera campeona de dobles en Alemania junto a Lourdes Carlé
4

Tomás Casquero fue segundo en 25 de Mayo y sigue líder

6/7, 03:22 p. m.
Tomás Casquero fue segundo en 25 de Mayo y sigue líder
5

Boca vs. Bayern Munich en el Mundial de Clubes 2025: a qué hora y por dónde verlo

20/06/2025, 02:52 p. m.
Boca vs. Bayern Munich en el Mundial de Clubes 2025: a qué hora y por dónde verlo

“Juli”, cuarta preclasificada del certamen, debió sobreponerse luego de ceder el primer set. Reaccionó con firmeza, elevó su nivel desde el segundo parcial y terminó dominando ampliamente el partido para sellar el pasaje a los octavos de final.

En la próxima instancia enfrentará a la ganadora del duelo que este miércoles protagonizarán la italiana Martina Trevisan (405ª del ranking y ex Top 20 del mundo en 2023) y la suiza Katerina Tsygourova (459ª), ambas provenientes de la clasificación.

Publicidad

Continúa una gira positiva

El triunfo le da continuidad al muy buen momento que atraviesa Riera en la gira europea. La semana pasada alcanzó las semifinales del W50 de Stuttgart-Vaihingen, donde enlazó tres buenas victorias (venció a la rumana Elena Bertea, a la española Nuria Párrizas Díaz -ex Top 50 del mundo- y a la georgiana Ekaterine Gorgodze) antes de caer en esa instancia ante la ucraniana Anastasiia Sobolieva por 6-4 y 6-2.

Ese mismo torneo terminó con una gran alegría para la pergaminense, ya que conquistó el título de dobles junto a la deroense María Lourdes Carlé, sumando el sexto campeonato de su carrera en esa modalidad.

Publicidad

Seguí leyendo

Llega LA OPINION 365: una nueva forma de ahorrar y disfrutar
Pergamino

Llega LA OPINION 365: una nueva forma de ahorrar y disfrutar

Antes de su paso por Stuttgart, la gira había comenzado con los cuartos de final del W75 de Blois, Francia, mientras que posteriormente disputó la clasificación de Wimbledon (tercer Grand Slam del año), donde fue eliminada en la segunda ronda.

En Aschaffenburg, Riera parte como cuarta favorita de un cuadro que tiene como máxima preclasificada a la italiana Lucia Bronzetti, actual número 125 del ranking mundial de la WTA.

Publicidad

También avanzó en dobles

La buena jornada para la pergaminense no terminó allí. Horas después de firmar su paso a octavos en singles, Riera también debutó con victoria en el cuadro de dobles, formando pareja con la serbia Teodora Kostovic. La dupla venció a las alemanas Laura Boehner y Victoria Pohle por 6-2, 3-6 y 10-5, resultado que les permitió clasificarse a los cuartos de final.

En busca de un lugar en las semifinales se medirán con las cuartas preclasificadas del torneo, la serbia Elena Milovanovic y la eslovena Kristina Novak. De esta manera, Julia Riera prolonga su destacado presente tanto en singles como en dobles en el circuito ITF y mantiene el impulso de una gira europea que sigue sacándole sonrisas.

pergaminoTenisJulia Riera
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...