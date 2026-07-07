Julia Riera arrancó firme otra semana en Alemania

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Derrotó a la alemana Emily Seibold para avanzar a los octavos de final del torneo W100 de Aschaffenburg. También festejó en dobles para redondear una jornada ideal.

Julia Riera comenzó este martes con el pie derecho su participación en el torneo ITF W100 de Aschaffenburg, Alemania, al avanzar a los octavos de final luego de una sólida remontada frente a la alemana Emily Seibold.

La pergaminense, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la jugadora local, invitada por la organización (wild card) y ubicada en el puesto 485 del mundo, por 4-6, 6-2 y 6-0, en un encuentro en el que fue creciendo con el correr de los sets hasta imponerse con total autoridad en el parcial decisivo.

“Juli”, cuarta preclasificada del certamen, debió sobreponerse luego de ceder el primer set. Reaccionó con firmeza, elevó su nivel desde el segundo parcial y terminó dominando ampliamente el partido para sellar el pasaje a los octavos de final.

En la próxima instancia enfrentará a la ganadora del duelo que este miércoles protagonizarán la italiana Martina Trevisan (405ª del ranking y ex Top 20 del mundo en 2023) y la suiza Katerina Tsygourova (459ª), ambas provenientes de la clasificación.

Continúa una gira positiva El triunfo le da continuidad al muy buen momento que atraviesa Riera en la gira europea. La semana pasada alcanzó las semifinales del W50 de Stuttgart-Vaihingen, donde enlazó tres buenas victorias (venció a la rumana Elena Bertea, a la española Nuria Párrizas Díaz -ex Top 50 del mundo- y a la georgiana Ekaterine Gorgodze) antes de caer en esa instancia ante la ucraniana Anastasiia Sobolieva por 6-4 y 6-2.

Ese mismo torneo terminó con una gran alegría para la pergaminense, ya que conquistó el título de dobles junto a la deroense María Lourdes Carlé, sumando el sexto campeonato de su carrera en esa modalidad.

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Antes de su paso por Stuttgart, la gira había comenzado con los cuartos de final del W75 de Blois, Francia, mientras que posteriormente disputó la clasificación de Wimbledon (tercer Grand Slam del año), donde fue eliminada en la segunda ronda.

En Aschaffenburg, Riera parte como cuarta favorita de un cuadro que tiene como máxima preclasificada a la italiana Lucia Bronzetti, actual número 125 del ranking mundial de la WTA.

También avanzó en dobles La buena jornada para la pergaminense no terminó allí. Horas después de firmar su paso a octavos en singles, Riera también debutó con victoria en el cuadro de dobles, formando pareja con la serbia Teodora Kostovic. La dupla venció a las alemanas Laura Boehner y Victoria Pohle por 6-2, 3-6 y 10-5, resultado que les permitió clasificarse a los cuartos de final.