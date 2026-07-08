Finalizó la Fase Regular del Apertura de básquetbol y se viene el Súper 4

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Argentino cerró la Fase Regular con un triunfo 74 a 64 como visitante ante Juventud y ratificó el primer puesto, mientras que Gimnasia y Esgrima venció 94 a 85 a Comunicaciones. El Blanco, el Lobo, Sportivo Rojas y Comu disputarán el Súper 4.

Con las victorias de Argentino y Gimnasia y Esgrima en la noche de este martes concluyó la Fase Regular del Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB), que ya tiene definidos los cuatro equipos que disputarán el Súper 4 y el cuadro de los futuros playoffs.

Argentino, que ya se había asegurado el primer puesto en la penúltima fecha tras vencer al Lobo, ratificó su liderazgo al derrotar como visitante a Juventud por 74 a 64 en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo". De esta manera, el Blanco cerró la etapa clasificatoria con un registro de 15 triunfos y 3 derrotas.

En el otro encuentro que completó la 18ª y última fecha, Gimnasia y Esgrima superó como local a Comunicaciones por 94 a 85 en el estadio "Atilio Saint Julien", resultado que le permitió finalizar segundo con una campaña de 13 victorias y 5 caídas.

La jornada se había puesto en marcha el miércoles 1 con el triunfo de Sirio Libanés de visitante ante Sports por 68 a 49. Siguió el domingo con la victoria de Sportivo Rojas sobre Ricardo Gutiérrez en Arrecifes por 61 a 55 y el lunes con el triunfo de Alianza de Colón como local frente a Pampa de Salto por 77 a 50.

Con estos resultados, las posiciones finales de la Fase Regular quedaron encabezadas por Argentino (33 puntos), seguido por Gimnasia (31), Sportivo Rojas (30) y Comunicaciones (30), equipos que obtuvieron la clasificación al Súper 4. Más atrás finalizaron Sirio Libanés (5° con 29), Juventud (6° con 28), Ricardo Gutiérrez (7° con 25) y Alianza de Colón (8° con 25), mientras que Sports y Pampa de Salto, ambos con 19 unidades, concluyeron su participación en el Torneo Apertura.

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Se viene el Súper 4 y luego los playoffs Tras el cierre de la Fase Regular, la actividad continuará con la disputa del Súper 4, certamen que reunirá a los cuatro mejores equipos de la etapa clasificatoria: Argentino, Gimnasia y Esgrima, Sportivo Rojas y Comunicaciones. En las próximas horas, la APB oficializará la programación y los cruces del certamen, cuya realización está prevista entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio.

Una vez finalizado el Súper 4, comenzarán los playoffs del Torneo Apertura, instancia que disputarán los ocho mejores equipos de la Fase Regular. Los cuartos de final se jugarán con series al mejor de tres partidos y enfrentarán al 1° con el 8°, al 2° con el 7°, al 3° con el 6° y al 4° con el 5°. En consecuencia, los cruces serán Argentino-Alianza de Colón, Gimnasia-Ricardo Gutiérrez, Sportivo Rojas-Juventud y Comunicaciones-Sirio Libanés.