Un hombre se quitó la vida en las salas Velatorias

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Policiales

El sujeto ingresó a la capilla donde se suicidó utilizando un arma de fuego.

En la tarde de este jueves una persona ingresó a la capilla de responso de las salas Velatorias de la Cooperativa Eléctrica y se descerrajó un disparo con un arma de fuego que terminó con su vida.

La Policía está trabajando en las instalaciones funerarias para las actuaciones de la Fiscalía 3 de Nelson Mastorchio.

De acuerdo a los primeros trascendidos, alrededor de las 19:00 el sujeto ingresó por la puerta de avenida Florencio Sánchez y se dirigió directamente a la capilla de responso.

En cuestión de minutos y encontrándose solo, sin compañía, habría desenfundado un arma de fuego con la que atentó contra su vida.

Los instructores judiciales de la Fiscalía están trabajando con uniformados del Comando de Patrulla, de Comisaría Primera y de Policía Científica.

En los primeros minutos los funcionarios judiciales y jefes policiales fueron cautelosos en brindar información sobre la identidad de la persona porque estaban localizando a los familiares más cercanos para brindarles la mala noticia.

Es el tercer suicidio ocurrido en el término de una semana que causa una profunda conmoción en la comunidad de Pergamino.

Los investigadores judiciales instruyeron a la Policía que logre las declaraciones de las personas más cercanas y reconstruir los últimos minutos previos al fatal desenlace para determinar si los allegados habrían notado algún malestar anímico que haya provocado esta triste decisión.

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La Fiscalía está requiriendo las cámaras externas e internas para establecer en los videos si el hombre acudió en un vehículo o se acercó caminando hasta el edificio.

Episodio inédito La forma de quitarse la vida de esta persona: ingresando a un edificio público es inédito en la crónica policial de la ciudad de Pergamino.

De acuerdo al testimonio de personas que estaban acompañando a los deudos de un fallecido a quien estaban velando en la tarde de este jueves: este individuo ingresó silenciosamente y se dirigió directamente a la capilla ubicada en el centro del edificio funerario de avenida Florencio Sánchez y Castelli.

Aparentemente, llevaría oculta el arma de fuego debajo de la indumentaria que llevaba colocada y al encontrarse sin testigos el espacio religioso fue que atentó contra su vida.

Atención al suicida El Hospital San José cuenta con un espacio de salud mental que involucra a un equipo interdisciplinario de profesionales preparados para el abordaje de personas que atraviesan malestares anímicos que la llevan a tener pensamientos de atentar contra su vida. El centro de salud atiende las urgencias por la guardia y consultas ambulatorias en los horarios de atención a pacientes.