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Profundo pesar por el suicidio de un joven de 28 años

Este martes un joven se quitó la vida en el interior de su vivienda.

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08 de julio de 2026 a las 07:17 p. m.
Profundo pesar por el suicidio de un joven de 28 años
El joven estaba atravesando un profundo malestar anímico.

En las últimas horas se conocieron muestras de profundo pesar en las redes sociales por el suicidio de un joven de 28 años.

El martes los familiares encontraron al muchacho sin vida y llamaron al servicio de emergencias 911 para que acudan una ambulancia y la Policía.

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El médico de la unidad sanitaria constató el fallecimiento del muchacho y quedó bajo análisis de los peritos forenses.

Los especialistas de Policía Científica desarrollaron las pericias necesarias en la escena del hallazgo del joven fallecido.

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Los médicos forenses desarrollaron la operación de autopsia y le brindaron el informe preliminar a los instructores judiciales de la Fiscalía 1 del fiscal Fernando Pertierra.

Una vez finalizada la intervención pericial, el cuerpo sin vida quedó a disposición de la familia para su velatorio y sepultura.

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