Rescataron una adulta mayor y requirieron la intervención de la Policía y de rescatistas
En la tarde de este miércoles en Zeballos entre Prudencio González y Joaquín Menéndez requirieron la intervención de brigadistas de emergencias por la fractura de una anciana.
Una adulta mayor requirió la intervención de brigadistas de emergencias en la tarde de este miércoles en el barrio Trocha.
La mujer fue hallada fracturada y los testigos requirieron la intervención de fuerzas de emergencias porque se encontraba postrada sin poder movilizarse por sus propios medios.
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Los integrantes del escuadrón de rescate colaboraron en el traslado de la moradora de acuerdo a las instrucciones de los policías encargados del procedimiento.
La Policía concluyó el procedimiento en cuestión de minutos, luego que los familiares y vecinos aportaron testimonios espontáneos.
Una vez que la pudieron ascender a la camilla se desarrolló el traslado en ambulancia al Hospital San José.