Rescataron una adulta mayor y requirieron la intervención de la Policía y de rescatistas

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Policiales

En la tarde de este miércoles en Zeballos entre Prudencio González y Joaquín Menéndez requirieron la intervención de brigadistas de emergencias por la fractura de una anciana.

08 de julio de 2026 a las 06:25 p. m.

08 de julio de 2026 a las 06:25 p. m.

Una adulta mayor requirió la intervención de brigadistas de emergencias en la tarde de este miércoles en el barrio Trocha.

La mujer fue hallada fracturada y los testigos requirieron la intervención de fuerzas de emergencias porque se encontraba postrada sin poder movilizarse por sus propios medios.

Los integrantes del escuadrón de rescate colaboraron en el traslado de la moradora de acuerdo a las instrucciones de los policías encargados del procedimiento.

La Policía concluyó el procedimiento en cuestión de minutos, luego que los familiares y vecinos aportaron testimonios espontáneos.