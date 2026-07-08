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Rescataron una adulta mayor y requirieron la intervención de la Policía y de rescatistas

En la tarde de este miércoles en Zeballos entre Prudencio González y Joaquín Menéndez requirieron la intervención de brigadistas de emergencias por la fractura de una anciana.

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08 de julio de 2026 a las 06:25 p. m.
Rescataron una adulta mayor y requirieron la intervención de la Policía y de rescatistas
La mujer fue rescatada y trasladada al Hospital San José.

Una adulta mayor requirió la intervención de brigadistas de emergencias en la tarde de este miércoles en el barrio Trocha.

La mujer fue hallada fracturada y los testigos requirieron la intervención de fuerzas de emergencias porque se encontraba postrada sin poder movilizarse por sus propios medios.

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Los integrantes del escuadrón de rescate colaboraron en el traslado de la moradora de acuerdo a las instrucciones de los policías encargados del procedimiento.

La Policía concluyó el procedimiento en cuestión de minutos, luego que los familiares y vecinos aportaron testimonios espontáneos.

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Una vez que la pudieron ascender a la camilla se desarrolló el traslado en ambulancia al Hospital San José.

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